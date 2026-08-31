Ministar Šipić sudjelovao na otvorenju rekonstruirane zgrade Dječjeg vrtića „Marina“, Područnog odjela „Bubamara“

Ministar demografije i useljeništva Ivan Šipić sudjelovao je na svečanom otvorenju novouređenog Područnog odjela „Bubamara“ Dječjeg vrtića „Marina“ u Gustirni, kojemu je nazočila i državna tajnica u Ministarstvu znanosti, obrazovanja i mladih Zrinka Mužinić Bikić.

Riječ je o projektu rekonstrukcije ukupne vrijednosti 603.251,80 eura, kojim su osigurani uvjeti za dvije nove vrtićke skupine, odnosno ukupno tri dnevna boravka, čime će u Područni odjel „Bubamara“ moći biti upisano do 60 djece, uz znatno bolje uvjete boravka za djecu i rada za odgojitelje.

Ministar Šipić istaknuo je da svako otvorenje vrtića ima posebno značenje jer se time ne otvara samo nova ili obnovljena zgrada, već „prostor za djetinjstvo, za obitelj, za ostanak mladih ljudi u njihovom kraju i, u konačnici, za budućnost Hrvatske“.

Ministar Šipić istaknuo je ulaganja Ministarstva demografije i useljeništva u vrtiće, dječja igrališta i edukativne, kulturne i sportske aktivnosti u Općini Marina, vrijednosti veće od 150.000 eura u protekle dvije godine.

Naglasio je da Vlada Republike Hrvatske i Ministarstvo demografije i useljeništva demografsku obnovu postavljaju među najvažnije nacionalne prioritete, podsjetivši na povećanje rodiljnih i roditeljskih potpora, prava roditelja i očeva, kao i na ulaganja u dostupnost vrtića, dječjih igrališta i drugih sadržaja koji podižu kvalitetu života obitelji s djecom.

Ministar je najavio pripremu Zakona o demografskoj obnovi, kojim će demografska politika postati trajna, sustavna i međuresorna politika države, te novu mjeru potpore obiteljima s četvero i više djece vezanu uz kupnju automobila.

„Dobro znamo da za obitelj s četvero, petero ili više djece automobil nije luksuz. On je svakodnevna potreba za odlazak djece u vrtić i školu, liječniku, na trening i za sve ono što čini život jedne velike obitelji“, rekao je ministar Šipić.

Ministar je čestitao načelniku Općine Marina Anti Mamutu, Dječjem vrtiću „Marina“ te svim odgojiteljima i djelatnicima koji su svojim radom pridonijeli realizaciji projekta, poručivši djeci da vrtić prije svega pripada njima.