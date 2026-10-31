Ministar Šipić iz Münchena pozvao Hrvate na povratak: „Hrvatska vas nije zaboravila, trebaju nam ljudi, obitelji i djeca”

Ministar demografije i useljeništva Ivan Šipić boravi u Münchenu, gdje je hrvatskim iseljenicima predstavio mjere kojima Vlada Republike Hrvatske nastoji potaknuti njihov povratak u domovinu. Na susretu s hrvatskom zajednicom poručio je kako Hrvatska treba svoje ljude, njihovo znanje i iskustvo te naglasio da povratak ne smije ostati samo želja, nego mora postati stvarna životna mogućnost.

U sklopu posjeta Münchenu ministar je održao prezentaciju pod nazivom „Domovina – širom otvorena vrata”, posvećenu povezivanju hrvatskog iseljeništva s domovinom i njegovoj ulozi u demografskoj obnovi Hrvatske.

Susret su zajednički organizirali Hrvatska katolička župa München, Akademski krug i Generalni konzulat Republike Hrvatske u Münchenu.

Među sudionicima bili su generalni konzul RH u Münchenu Vladimir Duvnjak, konzul Bosne i Hercegovine Dragan Bagarić, nova predsjednica Akademskog kruga Natali Vidović, predsjednica Hrvatske kuće dr. Neda Caktaš te župnik fra Frano Čugura.

„Hrvatska vas nije zaboravila”

Središnja tema susreta bile su mogućnosti povratka hrvatskih iseljenika i njihovih potomaka te mjere kojima se nastoji olakšati ponovno započinjanje života u Hrvatskoj.

Ministar Šipić predstavio je programe potpore povratnicima, aktivnosti usmjerene na njihovu integraciju u hrvatsko društvo te mjere kojima se želi stvoriti kvalitetnije okruženje za obitelji i mlade.

Posebno je istaknuo važnost uključivanja hrvatskog iseljeništva u gospodarski i društveni razvoj zemlje.

„Hrvatska vas nije zaboravila. Vi niste samo dio naše prošlosti, nego i jedan od najvećih potencijala naše budućnosti. Želimo da povratak ne bude samo želja i emocija, nego stvarna mogućnost i životna odluka”, poručio je ministar.

Pozvao je iseljenike da svoja znanja, iskustva i poduzetničku energiju prenesu u Hrvatsku.

„Hrvatskoj trebaju ljudi, trebaju nam obitelji, djeca i mladi. Naš je cilj Hrvatska u kojoj se može i želi živjeti, raditi, stvarati i odgajati djecu. Vrata domovine otvorena su vam – zajedno možemo graditi Hrvatsku budućnosti”, naglasio je Šipić.

Potpore povratnicima i stipendije za učenje hrvatskog jezika

Tijekom prezentacije ministar je govorio i o konkretnim aktivnostima Ministarstva demografije i useljeništva.

Među njima su programi namijenjeni organizacijama civilnog društva koje pomažu povratak i integraciju hrvatskih iseljenika, kao i stipendiranje učenja hrvatskog jezika u Hrvatskoj.

Cilj je, kako je istaknuto, dodatno povezati mlađe generacije hrvatskih iseljenika s njihovom domovinom te im olakšati uključivanje u hrvatsko društvo.

Šipić je naglasio kako je za uspješnu demografsku obnovu potrebno stvarati uvjete koji će povratnicima omogućiti dugoročan ostanak, od potpore obiteljima i roditeljima do mogućnosti za rad i gospodarsko djelovanje.

Demografska obnova nije samo posao države

Nakon prezentacije održana je rasprava o demografskim izazovima Hrvatske, mogućnostima snažnijeg uključivanja iseljeništva u razvoj zemlje te očuvanju veza između Hrvata u inozemstvu i domovine.

Ministar je pritom naglasio kako demografska obnova ne može biti isključivo odgovornost državnih institucija.

Prema njegovim riječima, riječ je o zajedničkom projektu države, lokalnih zajednica, gospodarstva i hrvatskog iseljeništva.

Ministarstvo i Vlada RH, kako je poručeno, nastavit će razvijati programe kojima žele olakšati povratak, potaknuti nove životne početke i dugoročno povezivati hrvatske zajednice diljem svijeta.

Susret s hrvatskom zajednicom u Bavarskoj

Tijekom boravka u Njemačkoj ministar Šipić sastao se i sa župnikom Hrvatske katoličke misije Augsburg fra Ivanom Čilićem.

Razgovarali su o djelovanju misije, njezinoj ulozi u okupljanju hrvatske zajednice te očuvanju hrvatskog identiteta u Bavarskoj.

Održan je i susret s predstavnicima hrvatske zajednice, na kojem su razmotrene potrebe i izazovi s kojima se hrvatski iseljenici svakodnevno suočavaju.

Poruka ministrova posjeta bila je da Hrvatska želi snažnije povezati svoje iseljeništvo s domovinom i potaknuti povratak onih koji budućnost žele graditi u zemlji iz koje su oni ili njihovi preci otišli.