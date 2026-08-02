Ministar otkrio nove detalje tragedije u Hrvatskoj: "Ne mogu sakriti svoju potresenost"

Uzrok stravičnog požara u obiteljskoj kući u Svetom Križu Začretju u kojem su jučer poginule tri osobe je zapaljena vatra u nekoliko prostorija kuće.

Potvrđeno je kako je smrtno stradalo dvoje djece i 46-godišnjak. I dalje se istražuje je li riječ o dvostrukom ubojstvu i samoubojstvu.

Cijelo mjesto je u šoku, pred kućom su zapaljene svijeće, a pred školom izvješena crna zastava, a o svemu se oglasio i ministar Alen Ružić koji je izrazio potresenost tragedijom.

"Nije bilo obiteljskopravnog postupanja od strane sustava socijalne skrbi, niti je obitelj bila u bilo kakvom kontaktu, bilo službenom ili savjetodavnom, sa sustavom socijalne skrbi", poručio je Ružić.

"Želim iskazati spremnost za pružanje pomoći majci i ostalim članovima uže obitelji - mi stojimo na raspolaganju. Kao ministar i kao osoba, ne mogu sakriti svoju potresenost", dodao je, piše Dnevnik.hr.