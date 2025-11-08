Ministar Fuchs otkrio detalje o zabrani mobitela u školama

'Možete očekivati vrlo skoro pravilnik u školama koji će definitivno zabraniti upotrebu mobitela u osnovnim školama, i pod satom i izvan sata', rekao je Fuchs za RTL, dodavši da se u srednjim školama zabrana neće moći provoditi jednako strogo. 'Zasigurno će biti zabranjeno za vrijeme satova, osim ako profesori ne koriste uređaj za potrebe nastave, ali pod odmorima nije tako jednostavno', objasnio je.

Iako je spomenuo i mogućnost zakonskog rješenja koje bi ograničilo korištenje mobitela maloljetnicima, usporedivo s postojećim zabranama alkohola i cigareta, ministar ističe da za to treba širi društveni konsenzus. 'Zakonska rješenja su relativno jednostavna za propisati, ali trebamo više rasprava i dogovora', kazao je Fuchs.

Na pitanje o osobnom iskustvu s mobitelima, Fuchs je priznao da ni u vlastitoj obitelji nije lako postaviti granice. 'Imam unuke tinejdžere i, nažalost, provode previše vremena na mobitelima. Pokušavam utjecati na njihove roditelje, ali situacije su vrlo različite; neki su pod kontrolom više, neki manje.'

Dodao je da problem ne leži samo u uređajima, već i u društvenim mrežama. 'Dobna ograničenja postoje, TikTok je primjerice na 13 godina, ali pitanje je tko to kontrolira. Ako roditelji ne sudjeluju, teško je išta provesti', rekao je, naglasivši da se time ugrožava mentalno zdravlje djece.

Osim o mobitelima, ministar je govorio i o novim pravilima za ispričnice. Potvrdio je da se razmatra ograničenje roditeljskih ispričnica na dva do tri puta po polugodištu, nakon što je zabilježen nagli porast opravdanih izostanaka. 'Primijetili smo ogroman broj ispričanih sati, osobito za vrijeme najavljenih testova. Vrlo vjerojatno će biti uvedena kombinirana varijanta, ali o detaljima još razgovaramo s Ministarstvom zdravstva', rekao je.

Na kraju se osvrnuo i na porast vršnjačkog nasilja, koje, kako kaže, postaje sve veći društveni problem. 'Vršnjačko nasilje u školama lagano je u padu, ali raste ono izvan škole. Kada učenici napuste školski prostor, teško je djelovati. Zato nam treba sinergija svih resora – zdravstva, socijalne skrbi i policije', istaknuo je Fuchs.

Dodao je da je već održan međuresorni sastanak te da će biti potrebno uskladiti postojeće strategije i pravilnike. 'Treba nam zajednički pristup i brža reakcija socijalne službe i policije. To je jedini način da spriječimo da problemi eskaliraju', zaključio je ministar obrazovanja.