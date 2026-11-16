Ministar Butković stiže u Kaštela!

Potpredsjednik Vlade i ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković u utorak, 17. studenoga, stiže u Kaštela, gdje će sudjelovati na potpisivanju ugovora o sufinanciranju projekata prometne infrastrukture. Riječ je o ulaganjima usmjerenima na uklanjanje prometnih uskih grla i poboljšanje javnog prijevoza.

Ministar Butković u Kaštelima će boraviti u sklopu službenog posjeta Dalmaciji, tijekom kojeg će obići i Zadar.

Potpisivanje ugovora u Kaštelima održat će se utorak, a riječ je o projektima kojima je cilj unaprijediti prometnu infrastrukturu i omogućiti učinkovitije odvijanje javnog prijevoza.

U fokusu prometna infrastruktura

Projekti za koje će se potpisati ugovori usmjereni su na uklanjanje uskih grla u javnom prijevozu, što je jedan od važnih izazova prometnog sustava na području Dalmacije.

Detalji o konkretnim zahvatima, vrijednosti ulaganja i rokovima realizacije zasad nisu objavljeni, a više informacija očekuje se tijekom službenog potpisivanja ugovora.

Ministar prije Kaštela boravi u Zadru

Prije dolaska u Kaštela, Butković će posjetiti Zadar, gdje je potpisivanje ugovora o sufinanciranju prometnih projekata.