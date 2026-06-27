Minimalna pobjeda Bijelih u drugoj pripremnoj utakmici

Nogometaši Hajduka nalaze su u Sloveniji na središnjem dijelu priprema uoči nove sezone. U prvoj su pripremnoj utakmici upisali pobjedu nad Shkëndijom slavivši rezultatom 4:0, dok su u drugoj s minimalnih 1:0 porazili LZN Cherkasyja.

U prvom dijelu nije bilo većih prilika, a nakon pauze za osvježenje Brajković, Bamba, Karačić i Skelin zamijenili su Acapandiéja, Hoorenbeecka, Brrutija i Kutiju. U 44. je minuti Hajduk došao u vodstvo: Pajaziti je izveo korner, a lopta je stigla do Pukštasa koji je pobjegao svom čuvaru i zatresao mrežu za 1:0.

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Drugi je dio započeo s izmjenom dijela momčadi, a u nastavku nije bilo većih prilika. Jedina važnija situacija odigrala se u 66. minuti kada je Šego pronašao Bambu, a on pao u duelu, međutim, sudac je odmah pokazao da nema kaznenog udarca.

Bijeli će iduću utakmicu odigrati 1. srpnja protiv NK Celja.