Minimalna plaća značajno skače već od 1. siječnja: Izračunali smo koliko će radnici u Splitu dobivati na račun

Vlada Republike Hrvatske na sjednici održanoj u četvrtak, 29. listopada, donijela je uredbu prema kojoj će minimalna bruto plaća od 1. siječnja 2027. godine iznositi 1.130 eura. Riječ je o povećanju od 80 eura u odnosu na ovogodišnjih 1.050 eura, odnosno o rastu od 7,6 posto.

Odluka se odnosi na radnike koji za puno radno vrijeme primaju zakonski minimalnu plaću. Prema podacima koje je iznio premijer Andrej Plenković, u Hrvatskoj takvu plaću prima približno 50.000 radnika, odnosno oko pet posto zaposlenih.

Kao i svake godine dosad u mandatu naše @VladaRH, donesena je odluka o povećanju iznosa minimalne bruto plaće. Nakon održanih konzultacija sa sindikatima, poslodavcima i ekonomskom strukom, minimalna bruto plaća u 2027. iznosit će 1.130 € (rast na godišnjoj razini od 7,6%). ✅Minimalna bruto plaća time će u razdoblju od 2016. porasti ukupno 716 € ➡️ s 414 na 1.130 €. ❗️Prioritetno smo usmjereni na zaštitu radnika i najugroženijih, a pritom vodimo računa i o konkurentnosti i potrebama gospodarstva. ✅Vlada će i dalje voditi računa o poslodavcima kako ne bi došlo do ugroze postojećih radnih mjesta. ➡️ Donosimo nove kompenzacijske mjere poslodavcima koji će moći u prva tri mjeseca 2027. od države potraživati razliku između 1.050 i 1.130 € putem HZZ-a. ✅Zahvaljujući tome što smo minimalnu studentsku satnicu zakonski vezali uz minimalnu bruto plaću, ona u 2027. raste na 7,06 € (❗️2016. je iznosila 2 €). — Andrej Plenković (@AndrejPlenkovic) October 29, 2026

Koliko će radnici u Splitu stvarno dobivati na račun?

Iako minimalna bruto plaća raste za 80 eura, to ne znači da će zaposlenici za toliko dobivati veći neto iznos. Od bruto plaće obračunavaju se mirovinski doprinosi i porez na dohodak, a konačni iznos ovisi o poreznim pravilima, prebivalištu i osobnim olakšicama.

Prema okvirnom izračunu za radnika s prebivalištem u Splitu, koji radi puno radno vrijeme, osiguran je u prvom i drugom mirovinskom stupu te nema uzdržavanih članova obitelji ni dodatnih poreznih olakšica, računica prema trenutačno važećim propisima izgleda ovako:

2026. 2027. Bruto minimalna plaća 1.050 € 1.130 € Procijenjena neto plaća 803,12 € 848,65 € Povećanje neto iznosa — 45,53 €

Prema tome, radnik u Splitu mogao bi dobivati približno 46 eura više mjesečno, odnosno oko 546 eura više godišnje ako bi isti obračunski uvjeti vrijedili cijelu godinu.

Važno je naglasiti da je riječ o informativnom izračunu prema poreznim pravilima iz 2026. godine, uključujući splitsku nižu poreznu stopu od 21,5 posto i postojeće umanjenje osnovice za mirovinske doprinose na niže plaće. Konačan neto iznos za 2027. ovisit će i o eventualnim promjenama poreznih propisa.

Poslodavcima rastu troškovi, Vlada najavila pomoć

Povećanje minimalne plaće osjetit će i poslodavci, posebno oni koji zapošljavaju veći broj radnika s najnižim primanjima.

Prema sadašnjim pravilima, uz uobičajeni doprinos za zdravstveno osiguranje od 16,5 posto, ukupan mjesečni trošak jednog radnika na minimalnoj plaći porastao bi s 1.223,25 na 1.316,45 eura, odnosno za 93,20 eura. Taj izračun ne uključuje druga moguća davanja, olakšice ni buduće zakonske promjene.

Premijer Plenković najavio je nastavak kompenzacijskih mjera za poslodavce putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Poslodavcima koji isplaćuju minimalnu plaću i podnesu odgovarajući zahtjev država bi tijekom prva tri mjeseca 2027. trebala nadoknaditi razliku od 80 eura u bruto minimalnoj plaći po radniku. To znači do 240 eura potpore po zaposleniku tijekom prvog tromjesečja, uz ispunjavanje uvjeta programa.

Za gospodarstvo Dalmacije promjena je posebno zanimljiva zbog velikog broja radnih mjesta u trgovini, ugostiteljstvu, turizmu i drugim uslužnim djelatnostima. Povećanje najniže plaće donosi veće primitke radnicima, ali i trajan rast troškova rada poslodavcima.

Dobre vijesti i za studente: Satnica raste na 7,06 eura

Povećanje minimalne plaće automatski donosi i veću minimalnu studentsku satnicu.

Od 1. siječnja 2027. minimalna naknada za studentski rad iznosit će 7,06 eura po satu, umjesto dosadašnjih 6,56 eura.

To je povećanje od 50 centi po satu. Student koji tijekom mjeseca odradi 100 sati po minimalnoj satnici tako bi ostvario 706 eura umjesto dosadašnjih 656 eura, odnosno 50 eura više.

Promjena će biti posebno važna studentima koji tijekom akademske godine rade u trgovinama, ugostiteljskim objektima i drugim djelatnostima, kao i onima koji tijekom turističke sezone ostvaruju veći dio svojih prihoda.

Sindikati tražili 1.250 eura, poslodavci upozoravaju na konkurentnost

Vladinoj odluci prethodile su konzultacije sa sindikatima i predstavnicima poslodavaca, ali dogovor o konačnom iznosu nije postignut.

Nezavisni hrvatski sindikati i Savez samostalnih sindikata Hrvatske zagovarali su minimalnu bruto plaću od 1.250 eura, što je 120 eura više od iznosa koji je Vlada odredila.

Sindikalni predstavnici smatraju da rast minimalne plaće treba snažnije pratiti povećanje prosječnih plaća i troškova života.

S druge strane, Hrvatska udruga poslodavaca upozorava da povećanje minimalne plaće utječe i na druge platne razrede, posebno ondje gdje su plaće uređene kolektivnim ugovorima.

Udruga Glas poduzetnika zatražila je povećanje osnovnog osobnog odbitka sa 600 na najmanje 800 eura kako bi radnicima ostao veći neto iznos bez dodatnog povećanja troška rada.

Premijer Plenković poručio je da Vlada odlukom nastoji zaštititi radnike s najnižim primanjima, uz istodobno uvažavanje potreba i konkurentnosti hrvatskoga gospodarstva.

Nova pravila od početka 2027. godine

Uredba o novoj minimalnoj plaći primjenjivat će se od 1. siječnja 2027. godine. To znači da će se novi minimalni bruto iznos odnositi na rad obavljen od početka sljedeće godine.

Iako se povećanje od 80 eura na prvi pogled može činiti znatnim, njegov stvarni učinak na kupovnu moć radnika ovisit će o kretanju cijena hrane, stanovanja, energenata i drugih životnih troškova.

Upravo će odnos rasta plaća i troškova života biti jedan od ključnih pokazatelja koliko će radnici s najnižim primanjima stvarno osjetiti povećanje tijekom 2027. godine.