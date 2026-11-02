Milijunski udarac za dubrovačku zračnu luku: Zbog nepravilnosti mora vratiti čak 22 milijuna eura!

Projekt obnove dubrovačke zračne luke prije 13 godina bio je jedan od naših najvažnijih projekata financiranih europskim novcem. No zračna luka sada u europsku blagajnu mora vratiti čak 22 milijuna eura, i to zbog nepravilnosti u postupcima javne nabave.

Za obnovu vrijednu 230 milijuna eura, iz europskih fondova stiglo je nepovratnih gotovo 160 milijuna. Zračna luka sada tim istim fondovima mora vratiti 22 milijuna eura, piše HRT.

- Otprilike nekih 22 milijuna eura je bilo, to je neki iznos koji se mora vratiti. Otprilike nekih 14 posto samih tih nepovratnih sredstava koji su osigurani od Europske unije. Radilo se zapravo o postupcima javne nabave i zapravo potpisivanjima svih tih glavnih ugovora - većinom zapravo, u razdoblju od 2013. do 2017., rekao je Viktor Šober, direktor ZL "Ruđer Bošković".

Među postupcima javne nabave ističe se onaj za sustav za opskrbu zrakoplova gorivom, za koji su ugrađene pogrešne cijevi.

- Angažirali smo jednu ozbiljnu međunarodnu tvrtku koja se isključivo bavi tim podzemnim hidrantskim ustavima za dovod JET A-1 goriva na stajanci i zapravo to je ono gdje se pune zrakoplovi. Oni nisu optimistični, naveo je Šober.

- Činjenica da je deset javnih nabava penalizirano, kao prvo; do činjenice da su umjesto adekvatnih cijevi za avio gorivo postavljene kanalizacijske cijevi i zbog toga cijeli sustav nije u funkciji, kaže Mato Franković, dubrovački gradonačelnik.

O svemu se oglasio Ured europskog javnog tužitelja koji je objasnio da je zaprimio informacije od nacionalnih tijela 2022., ali je odlučio da neće preuzeti predmet jer su prijavljene činjenice bile izvan njegove vremenske nadležnosti.

O slučaju se oglasio i bivši direktor zračne luke, a danas izvršni direktor Aerodroma Crne Gore Roko Tolić.

- Podzemni hidrantski sustav postrojenja aviogoriva, odnosno cijevi za gorivo o kojima se govori, nije građen za vrijeme mojeg mandata. Građevinska dozvola za to postrojenje izdana je 3. rujna 2018., sedam mjeseci nakon mog odlaska, a radovi su izvedeni od rujna 2018. i dovršeni tijekom 2019. Jesu li ugrađene cijevi u skladu s dozvolom i projektom, utvrđuje se tehničkim pregledom pred nadležnim tijelom, uz sve sudionike u gradnji, čije uloge i odgovornosti zakon jasno određuje. Stoga o cijevima i izvedenom stanju ne mogu govoriti iz vlastitih saznanja, jer u tim radovima nisam sudjelovao, rekao je Tolić.

Uprava Zračne luke tvrdi kako je ovo za njih ozbiljno pitanje, jer su uložili znatna sredstva u sustav koji, nakon svega, ne mogu koristiti.