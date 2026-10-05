Milijunska afera u Dubrovniku: Vlasnicu lokala sumnjiče da nije fiskalizirala račune, pod istragom isplate za čak 69 radnika

Policijski službenici Službe kriminalističke policije PU dubrovačko-neretvanske, u suradnji s Poreznom upravom Dubrovnik, dovršili su kriminalističko istraživanje nad 40-godišnjakinjom, vlasnicom i odgovornom osobom trgovačkog društva iz Dubrovnika.

Sumnjiče je za niz kaznenih djela iz područja gospodarskog kriminaliteta kojima je, prema navodima policije, pričinjena materijalna šteta od čak 1.226.614,12 eura.

Riječ je o sumnji na utaju poreza ili carine povezanu sa zlouporabom povjerenja u gospodarskom poslovanju, kao i kaznenim djelima povrede prava iz socijalnog osiguranja, neisplate plaće te povrede obveze vođenja trgovačkih i poslovnih knjiga.

Prema rezultatima kriminalističkog istraživanja, 40-godišnjakinja od sredine lipnja 2021. do sredine srpnja 2025. godine u ugostiteljskom objektu čija je vlasnica navodno nije izdavala fiskalizirane račune. Policija sumnja da je to činila kako bi izbjegla plaćanje PDV-a i umanjila obvezu plaćanja poreza na dobit.

Dio tako ostvarenog novca, prema sumnjama istražitelja, koristila je za isplatu dijela ili cijelih dogovorenih mjesečnih neto plaća za čak 69 zaposlenika, pri čemu na te iznose nije obračunavala pripadajuće doprinose.

Time su zaposlenicima, navodi policija, bila uskraćena zakonska prava iz mirovinskog i zdravstvenog osiguranja.

Policija također sumnja da je dio novca zadržavala za sebe, dok ukupne prihode ostvarene naplatom gotovinskih usluga nije uredno evidentirala u poslovnim knjigama trgovačkog društva.

Zbog sumnje u počinjenje niza kaznenih djela protiv 40-godišnjakinje bit će podnesena kaznena prijava nadležnom Županijskom državnom odvjetništvu u Dubrovniku.