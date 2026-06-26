Milijuni su gledali njihov viralni hit, a sada besplatno nastupaju u Trogiru

Ovogodišnje Trogirsko kulturno ljeto započinje u velikom stilu uz koncert jednog od najpoznatijih vokalnih sastava na svijetu - Perpetuum Jazzile

U petak, 3. srpnja 2026. godine s početkom u 21:30 sati, na Trgu Ivana Pavla II nastupit će slovenski vokalni orkestar Perpetuum Jazzile, koji će publici prirediti večer vrhunske glazbe pod otvorenim nebom. Ulaz na koncert je besplatan.

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Perpetuum Jazzile već više od četiri desetljeća oduševljava publiku diljem svijeta svojim jedinstvenim pristupom glazbi. Osnovan 1983. godine - ansambl danas okuplja više od 40 pjevača koji isključivo ljudskim glasom stvaraju bogat zvučni spektar – od melodije i harmonije do ritma i udaraljki, bez korištenja glazbenih instrumenata. Njihove izvedbe karakteriziraju impresivne vokalne tehnike, beatbox, vokalne perkusije i koreografija koja dodatno obogaćuje koncertno iskustvo.

Svjetsku popularnost stekli su viralnom a cappella izvedbom pjesme "Africa" grupe Toto čiji je video pregledan više od 20 milijuna puta na YouTubeu.

Njihova interpretacija osvojila je i autora pjesme Davida Paicha, a ansambl je tijekom godina nastupao na rasprodanim koncertima diljem Europe, Sjeverne i Južne Amerike te Azije.

Na repertoaru Perpetuum Jazzilea nalaze se originalne vokalne obrade bezvremenskih hitova izvođača poput ABBA-e, Michaela Jacksona, Davida Bowieja, Daft Punka, Lady Gage, Billyja Joela, Earth, Wind & Firea i mnogih drugih pri čemu svaki nastup donosi spoj energije, emocije i iznimne glazbene virtuoznosti.

U jedinstvenom ambijentu povijesne jezgre Trogira koja se nalazi na UNESCO-ovu Popisu svjetske baštine, koncert Perpetuum Jazzilea bit će dojmljiv početak još jednog ljeta ispunjenog glazbom, kulturom i nezaboravnim događanjima

Pozivamo sve građane i posjetitelje da budu dio svečanog otvorenja – 56. Trogirskog kulturnog ljeta 2026. i dožive vrhunski vokalni spektakl jednog od najcjenjenijih a cappella ansambala današnjice - poručili su iz TZ grada Makarska.