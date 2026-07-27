Milijuni stižu u hrvatski sport: Pogledajte tko će dobiti novac i što se financira

Ministar turizma i sporta Tonči Glavina donio je Odluku o raspodjeli financijskih sredstava za sufinanciranje sportskih programa poticanja lokalnog sporta i sportskih natjecanja u 2026. godini, kojom se za 275 sportskih programa dodjeljuje 4,3 milijuna eura, kao i Odluku o raspodjeli financijskih sredstava za sufinanciranje sportskih programa obuke neplivača „Hrvatska pliva“ u 2026. godini, kojom se za 45 programa osigurava 609.461,08 eura.

Ovim odlukama Ministarstvo turizma i sporta nastavlja sustavno ulagati u razvoj sporta na lokalnoj razini, s ciljem stvaranja uvjeta za što veći broj građana, osobito djece i mladih, za uključivanje u organizirane sportske aktivnosti. Sredstva su namijenjena poticanju bavljenja amaterskim sportom i zdravstveno usmjerenim tjelesnim vježbanjem, organizaciji sportskih natjecanja te provedbi programa obuke neplivača kojima se razvijaju osnovne životne vještine i potiče bavljenje sportom.

„Ulaganje u lokalni sport jedno je od najvažnijih ulaganja u budućnost hrvatskog sporta, a upravo kroz ove programe stvaramo temelje sportskog sustava, jer omogućujemo djeci, mladima i svim građanima da se uključe u organizirano bavljenje sportom. Ovim dvjema odlukama u 2026. godini osiguravamo gotovo 5 milijuna eura za 320 sportskih programa te stvaramo uvjete da sport bude dostupan svima, bez obzira na mjesto u kojem žive“, izjavio je ministar turizma i sporta Tonči Glavina.

Dodao je kako Ministarstvo kontinuirano povećava ulaganja u programe koji potiču dostupnost sporta građanima.

„Od 2016. godine za programe poticanja lokalnog sporta i sportskih natjecanja te program „Hrvatska pliva“ osigurano je gotovo 25 milijuna eura za više od 1.700 udruga. Time smo omogućili bavljenje sportom za više od 720 tisuća korisnika, a kroz program „Hrvatska pliva“ gotovo 60 tisuća korisnika prošlo je obuku neplivača, među kojima je više od 43 tisuće djece i mladih“, istaknuo je Glavina.

Ministar je naglasio kako su ovi programi dio šire politike Vlade usmjerene na jačanje sporta na lokalnoj razini.

„Uz ulaganja u programe koji neposredno uključuju građane u sport, nastavljamo ulagati i u sportsku infrastrukturu te stvarati uvjete za daljnji razvoj sporta u svim dijelovima Hrvatske“, zaključio je ministar Glavina.

Odluke o raspodjeli financijskih sredstava možete pronaći na sljedećoj poveznici .