Milijuni se preraspodjeljuju u Splitu: Za zemljišta gotovo 3,6 milijuna eura, Prometu još 2,88 milijuna, Dom mladih ostaje na samo 410 tisuća

Splitske gradske vijećnike u četvrtak, 12. studenoga, očekuje jedna od financijski najvažnijih rasprava ove godine. Na dnevnom redu 18. sjednice Gradskog vijeća nalazi se prijedlog prvih izmjena i dopuna proračuna za 2026., koji otkriva značajne promjene u rasporedu novca namijenjenog gradskim projektima, javnom prijevozu, obrazovanju i manifestacijama.

Prema predloženom rebalansu, ukupni prihodi i primici Grada Splita iznosili bi 344,52 milijuna eura, dok bi rashodi i izdaci dosegnuli 404,47 milijuna eura. Iza tih velikih brojki kriju se promjene koje će građani osjetiti kroz dinamiku gradskih investicija, funkcioniranje javnih službi i realizaciju najavljenih projekata.

Dom mladih najveći gubitnik ovogodišnjeg plana

Najveća pojedinačna promjena odnosi se na uređenje Doma mladih. Za taj projekt prvotno je bilo predviđeno 4.894.370 eura, no najnovijim prijedlogom iznos se smanjuje na 410.050 eura.

Riječ je o smanjenju od čak 4.484.320 eura, odnosno 91,6 posto izvorno planiranih sredstava za 2026. godinu.

Razlog nije službeno odustajanje od obnove, nego činjenica da javna nabava za izvođenje radova nije pokrenuta te da projektnu dokumentaciju treba dodatno prilagoditi raspoloživim europskim sredstvima i mogućnostima gradskog sufinanciranja.

Gradonačelnik Tomislav Šuta već je odgovorio na kritike zbog ovakve preraspodjele. Poručio je da se sredstva predviđena za 2026. premještaju u iduću godinu te da se na projektu nastavlja raditi. Ipak, konkretan datum početka javne nabave nije objavljen.

Manje novca i za Žnjan, Rivu i umjetnu inteligenciju

Dom mladih nije jedini projekt kojem se smanjuju ovogodišnja sredstva. Za Put Žnjana planirani iznos pada s 2,33 na 1,43 milijuna eura, što znači smanjenje od približno 900 tisuća eura.

Za uređenje splitske Rive umjesto 650 tisuća predviđa se 250 tisuća eura. Smanjuje se i iznos za Lovrinačku ulicu, za približno 350 tisuća eura.

Zanimljiva je i sudbina planiranog Centra umjetne inteligencije, kojem se sredstva smanjuju s 530 na svega 50 tisuća eura. U ovoj bi se fazi trebale provoditi pripremne aktivnosti i tehničke analize, dok se intenzivnija realizacija očito odgađa.

Iako smanjenje proračunske stavke ne znači nužno trajno odustajanje od projekta, jasno pokazuje da prvotno planirana dinamika ulaganja tijekom 2026. neće biti ostvarena.

Adventu dodatnih 670 tisuća, Prometu gotovo tri milijuna eura više

Istodobno s rezanjem dijela kapitalnih ulaganja, povećavaju se sredstva za određene gradske potrebe.

Za Advent u Splitu predlaže se povećanje sa 600 tisuća na 1,27 milijuna eura, odnosno dodatnih 670 tisuća eura. To je povećanje od gotovo 112 posto u odnosu na dosadašnji plan.

Još veći apsolutni rast predviđen je za gradskog prijevoznika Promet. Njegova subvencija povećala bi se s 10 na 12,88 milijuna eura. Dodatnih 2,88 milijuna eura trebalo bi omogućiti održavanje likvidnosti i redovito funkcioniranje javnog prijevoza.

Znatno rastu i sredstva za obrazovanje, za približno 4,36 milijuna eura, na ukupno 118,54 milijuna. Među razlozima su rashodi za zaposlene u vrtićima, potrebe osnovnih škola i nabava srednjoškolskih udžbenika. Za udžbenike se planirani iznos povećava s 200 na 815 tisuća eura.

Zašto Gradu odjednom treba gotovo 3,6 milijuna eura za nekretnine?

Jedna od zanimljivijih stavki rebalansa odnosi se na izvlaštenja i kupnju nekretnina. Umjesto dosadašnjih 815 tisuća eura, predlaže se čak 3,6 milijuna eura.

To je povećanje od približno 2,79 milijuna eura.

Obrazloženje se odnosi na ranije pokrenute postupke izvlaštenja i očekivana rješenja o isplati naknada. Međutim, za cjelovitu ocjenu takvog povećanja važno je znati na koje se konkretne lokacije, zemljišta i infrastrukturne projekte ono odnosi.

Upravo bi to trebalo biti jedno od pitanja za gradsku upravu tijekom rasprave u Banovini.

Sve navedene promjene zasad su prijedlog rebalansa, a konačna odluka bit će na gradskim vijećnicima. Osim same raspodjele novca, posebno će biti važno utvrditi kada će se nastaviti projekti čija je realizacija tijekom ove godine usporena.