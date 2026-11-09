Milijuni nestaju iz plana za splitski Dom mladih: Grad reže čak 4,48 milijuna eura, radovi nisu ni počeli

Obnova splitskog Doma mladih, jedan od najvećih najavljenih projekata u području kulture, ni ove godine nije došla do faze izvođenja građevinskih radova. Štoviše, prema prijedlogu prvih izmjena i dopuna proračuna Grada Splita za 2026. godinu, sredstva za projekt "Uređenje Doma mladih" značajno se smanjuju. Naime, prvotnim proračunom bilo je predviđeno 4.894.370 eura, dok se najnovijim prijedlogom rebalansa taj iznos smanjuje na svega 410.050 eura. Riječ je o smanjenju od 4.484.320 eura, odnosno približno 91,6 posto u odnosu na početni plan za ovu godinu. Prijedlog rebalansa gradonačelnik Tomislav Šuta uputio je Gradskom vijeću na raspravu i donošenje.

Grad priznaje da nabava za izvođenje radova nije pokrenuta

Posebno je zanimljivo službeno obrazloženje smanjenja proračunskih sredstava. Iz njega proizlazi da tijekom proteklog razdoblja nije pokrenuta javna nabava za izvođenje radova na Domu mladih. "Došlo je do smanjenja planiranih sredstava s obzirom na to da u proteklom razdoblju nije pokrenuta nabava za izvođenje radova, a samim time nisu utrošena sredstva na stavkama dodatnih ulaganja na građevinskim objektima", navodi se u dokumentaciji Grada Splita.

No, tu priča ne završava. Gradska uprava navodi i da su potrebne dodatne projektantske usluge, odnosno izmjene i dopune postojećeg projekta, kako bi se njegova vrijednost uskladila s raspoloživim europskim sredstvima i vlastitim gradskim sufinanciranjem. Upravo se zbog dodatnih usluga projektiranja povećava iznos pojedinih materijalnih rashoda, dok se ukupna ovogodišnja sredstva za projekt drastično smanjuju.

Podsjetimo, obnova Doma mladih nije nova tema u splitskoj javnosti. Riječ je o zgradi čija je gradnja započela još 1974. godine, a koja nikada nije u potpunosti dovršena. Unatoč tome, desetljećima predstavlja jedno od najvažnijih mjesta splitske nezavisne kulturne scene. Još 2023. godine tadašnji gradonačelnik Ivica Puljak na sjednici Gradskog vijeća govorio je o planovima obnove, najavljujući nove dvorane i funkcionalnije povezivanje prostora s okolnim trgom. Vrijednost projekta tada se procjenjivala na približno 15 milijuna eura, a kao mogući izvori financiranja spominjali su se ITU mehanizam i Europska investicijska banka.

Tijekom 2024. godine javnosti je predstavljen opsežniji projekt rekonstrukcije, čija se procijenjena vrijednost popela na približno 25 milijuna eura. Cilj je bio preurediti postojeću zgradu, unaprijediti tehničke i sigurnosne uvjete te stvoriti suvremeni kulturni centar. U travnju 2025. godine stigla je i dugo očekivana građevinska dozvola. Tada je iz Grada Splita najavljeno da bi radovi mogli započeti na jesen iste godine, nakon provedbe postupka javne nabave. Za projekt je bilo rezervirano 11 milijuna eura bespovratnih sredstava kroz ITU mehanizam Urbane aglomeracije Split, dok se ostatak planirao financirati kreditnim sredstvima i vlastitim prihodima Grada.

Međutim, radovi nisu započeli.

Troškovi obnove premašili su 40 milijuna eura

Početkom 2026. godine Gradska uprava dodatno je pojasnila financijske probleme koji su pratili projekt. Naime, nakon izrade izvedbenog projekta i pregleda troškovnika tijekom 2025. godine utvrđeno je da bi ukupna vrijednost radova i opremanja premašila čak 40 milijuna eura.

Grad je tada poručio da projekt u takvom financijskom okviru nije izvediv te da je potrebno pristupiti njegovim izmjenama i racionalizaciji planiranih zahvata. Pritom su iz Banovine naglasili da ukupna proračunska sredstva predviđena za obnovu nisu smanjena, nego povećana. Prema tadašnjem očitovanju, proračunom za 2026. godinu i projekcijama za 2027. i 2028. bilo je predviđeno ukupno 30,77 milijuna eura za projekt i povezane aktivnosti. Važno je pritom razlikovati ukupnu vrijednost projekta i višegodišnje planirano financiranje od iznosa koji se planira potrošiti tijekom jedne proračunske godine. Najnoviji prijedlog rebalansa zato sam po sebi ne znači da je Grad trajno odustao od obnove ili izgubio odobrena europska sredstva. On, međutim, jasno pokazuje da se najveći dio prvotno planiranih ovogodišnjih ulaganja neće realizirati prema početnom planu.

Šuta u listopadu najavio radove tijekom 2027. godine

O budućnosti Doma mladih početkom listopada govorio je i aktualni splitski gradonačelnik Tomislav Šuta.

Kako je Dalmacija Danas izvijestila 6. listopada 2026. godine, Šuta je tada rekao da je u tijeku postupak javne nabave za inženjerske usluge, odnosno stručni nadzor, te najavio izvođenje građevinskih radova sljedeće godine.

"Samo treba sve skupa preurediti i mislim da u ovom trenutku možemo svi biti mirni jer smo stvarno u fazi u kojoj ćemo iduće godine vidjeti izvođenje građevinskih radova", poručio je tada Šuta. To znači da aktualna gradska vlast početak radova najavljuje za 2027. godinu, iako je početak rekonstrukcije prethodno bio planiran još tijekom 2025. godine. Pritom treba razlikovati nabavu za usluge stručnog nadzora, o kojoj je gradonačelnik govorio u listopadu, od nabave za samo izvođenje građevinskih radova, za koju se u najnovijem prijedlogu rebalansa navodi da nije bila pokrenuta.

Detaljniji pregled rebalansa otkriva i što se konkretno događa s izvorima financiranja. Prvotno je za projekt Doma mladih u 2026. godini bilo predviđeno 3 milijuna eura iz namjenskih primitaka od zaduživanja kod Europske investicijske banke, 1.497.000 eura iz europskih fondova, 130.000 eura pomoći iz državnog proračuna te 267.370 eura iz općih gradskih prihoda. Prema novom prijedlogu, ovogodišnje stavke financiranja iz europskih fondova, državnog proračuna i navedenog zaduživanja smanjuju se na nulu. Preostalih 410.050 eura osigurava se iz općih gradskih prihoda i primitaka, pri čemu se 410.000 eura odnosi na materijalne, a 50 eura na financijske rashode. Dakle, nakon predloženih izmjena, u ovogodišnjem planu za ovaj projekt više nisu predviđena sredstva za dodatna ulaganja na građevinskim objektima.

Smanjena i sredstva za Multimedijalni kulturni centar

Smanjenje sredstava vidljivo je i u dijelu proračuna koji se odnosi na prostore Multimedijalnog kulturnog centra (MKC), ustanove koja upravlja Domom mladih. Naime, za projekt "Uređenje prostora za provedbu programa MKC-a" prvotno je bilo osigurano 50.000 eura, dok se rebalansom taj iznos smanjuje na 10.000 eura. Riječ je o sredstvima namijenjenima pripremi dokumentacije i uređenju prostornih uvjeta za nastavak programa tijekom najavljene rekonstrukcije Doma mladih.

Podsjetimo, Dom mladih okuplja brojne organizacije i umjetnike te služi kao prostor za koncerte, izložbe, filmske projekcije, izvedbene umjetnosti i različite edukativne programe. Upravo zbog toga pitanje buduće obnove nije samo pitanje građevinskih radova, nego i nastavka djelovanja splitske nezavisne kulturne scene.

Prema dostupnoj dokumentaciji, Grad Split trenutačno provodi prilagodbe projekta raspoloživom financijskom okviru, dok se početak građevinskih radova, prema posljednjoj izjavi gradonačelnika, očekuje tijekom 2027. godine.

Međutim, u prijedlogu rebalansa nisu navedeni točan datum raspisivanja javne nabave za izvođača, novi troškovnik ni konačan rok dovršetka rekonstrukcije. Stoga ostaje otvoreno nekoliko važnih pitanja: koliko će nakon projektnih izmjena iznositi konačna vrijednost obnove, kada će biti raspisana javna nabava za izvođača radova, kakva će biti dinamika financiranja u 2027. i 2028. godini te hoće li se ostvariti najnovija najava početka rekonstrukcije. Jedno je zasad jasno: sredstva predviđena za uređenje Doma mladih u 2026. godini smanjuju se za gotovo 4,5 milijuna eura, a dugo najavljivani građevinski radovi još nisu započeli.