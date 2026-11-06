Milijuni na estradi: Evo koliko zarađuju tvrtke Thompsona, Severine, Lidije Bačić, Zečića i drugih

Hrvatska glazbena scena nije samo svijet koncerata, rasprodanih dvorana i velikih hitova, već i ozbiljan posao u kojem se godišnje okreću milijuni eura. Financijski izvještaji tvrtki povezanih s nekim od najpoznatijih domaćih glazbenika otkrivaju koliko je unosna estradna industrija, ali i koliko se poslovni rezultati razlikuju od izvođača do izvođača.

Tako, prema podacima Fine za 2025. godinu, pojedine tvrtke hrvatskih glazbenih zvijezda ostvarile su višemilijunske prihode, dok se neto dobit nekih od njih mjeri stotinama tisuća, pa čak i milijunima eura. Među imenima čiji se poslovni rezultati posebno ističu nalaze se Marko Perković Thompson, Severina, Jelena Rozga i Maja Šuput.

Ipak, važno je naglasiti da prihodi tvrtke ne predstavljaju osobnu zaradu glazbenika. Riječ je o ukupnim prihodima poslovnih subjekata, dok neto dobit predstavlja iznos koji ostaje nakon obračuna rashoda i poreza. Također, pojedini izvođači posluju kroz više tvrtki, zbog čega rezultati jednog poslovnog subjekta ne moraju prikazivati njihovo cjelokupno poslovanje.

Thompsonova tvrtka ostvarila gotovo dva milijuna eura dobiti

Među analiziranim poslovnim subjektima posebno se ističe tvrtka MP-TON, povezana s Markom Perkovićem Thompsonom. Prema podacima Fine, tvrtka je u 2025. godini ostvarila približno 2,52 milijuna eura ukupnih prihoda, dok je neto dobit iznosila oko 1,9 milijuna eura.

Riječ je o iznimnom rastu u odnosu na prethodnu godinu. Ukupni prihodi povećani su za 364,42 posto, dok je neto dobit porasla za čak 394,85 posto. Odnosno, tvrtka je ostvarila gotovo pet puta veću dobit nego godinu ranije.

Posebno je zanimljiv podatak da je MP-TON, prema dostupnim financijskim izvještajima, imao samo jednog zaposlenog. Takav odnos broja zaposlenih i ostvarenih poslovnih rezultata pokazuje koliko poslovanje povezano s glazbenim nastupima i drugim aktivnostima može biti profitabilno, iako sami financijski izvještaji ne otkrivaju strukturu svih pojedinačnih prihoda.

Thompsonova tvrtka tako se, među poslovnim subjektima obuhvaćenima ovom usporedbom, nalazi na prvom mjestu prema ostvarenoj neto dobiti.

Severinina tvrtka premašila dva milijuna eura prihoda

Vrlo uspješnu poslovnu godinu imala je i tvrtka Glazbeni program, povezana sa Severinom. Prema Fininim podacima, u 2025. godini ostvarila je približno 2,15 milijuna eura ukupnih prihoda te oko 1,01 milijun eura neto dobiti.

Neto dobit pritom je porasla za 66,06 posto u odnosu na prethodnu godinu, što pokazuje značajan rast profitabilnosti poslovanja.

Severina već desetljećima pripada samom vrhu hrvatske glazbene scene, a njezini nastupi, koncerti i drugi poslovni angažmani dio su šireg profesionalnog djelovanja. Ipak, iz samih zbirnih financijskih podataka nije moguće utvrditi koliki je udio pojedinih aktivnosti u ukupnim prihodima tvrtke.

S više od dva milijuna eura godišnjih prihoda, Glazbeni program nalazi se među financijski najuspješnijim tvrtkama obuhvaćenima ovom analizom.

Jelena Rozga ostvarila više od 622 tisuće eura neto dobiti

Posebno zanimljive poslovne rezultate bilježi splitska pjevačica Jelena Rozga. Njezina tvrtka ROZGA MUSIC u 2025. godini ostvarila je 706.649 eura ukupnih prihoda, dok je neto dobit iznosila čak 622.496 eura.

To znači da je neto dobit predstavljala približno 88 posto ukupnih prihoda, što je izrazito visoka profitna marža.

Prema podacima Fine, tvrtka nije imala zaposlenih iskazanih prema satima rada. Takav podatak, međutim, ne znači nužno da u poslovanju nisu sudjelovali vanjski suradnici ili druge angažirane osobe. Rozgini financijski rezultati posebno su zanimljivi kada se usporede s rezultatima drugih glazbenika. Iako je njezina tvrtka ostvarila znatno manje ukupne prihode od Thompsonove i Severinine, razlika između prihoda i neto dobiti pokazuje visoku profitabilnost poslovanja.

Maja Šuput povećala prihode, Lidija Bačić ostvarila gotovo 91 tisuću eura dobiti

Pozitivne poslovne rezultate ostvarila je i Maja Šuput. Njezina tvrtka ŠUPUT u 2025. godini zabilježila je 898.652 eura ukupnih prihoda te 360.749 eura neto dobiti.

U odnosu na prethodnu godinu, prihodi su porasli gotovo 44 posto, dok je neto dobit povećana za 8,62 posto.

Takvi rezultati pokazuju rast poslovnog opsega, iako je dobit rasla znatno sporije od prihoda. To ujedno potvrđuje da povećanje prihoda ne mora nužno značiti i razmjerno povećanje zarade nakon podmirenja poslovnih troškova.

Među analiziranim glazbenicima nalazi se i splitska pjevačica Lidija Bačić. Njezina tvrtka PLANET LILLE u 2025. godini ostvarila je 363.798 eura ukupnih prihoda, dok je neto dobit iznosila 90.835 eura.

Petar Grašo i milijunski prihodi obiteljskog poslovanja

Zanimljiva je i poslovna priča splitskog glazbenika Petra Graše, čije se poslovne aktivnosti ne povezuju isključivo s glazbom.

Grašo je poslovno povezan s obiteljskim tvrtkama koje djeluju u turizmu i ugostiteljstvu. Jedna od njih je APARTMENTS GRAŠO, u kojoj je pjevač član uprave, dok je jedini osnivač tvrtke Zoran Grašo.

Prema podacima Fine, APARTMENTS GRAŠO u 2025. godini ostvario je približno 1,04 milijuna eura prihoda i 226.128 eura neto dobiti.

Prema ranijim medijskim izvještajima, dvije obiteljske tvrtke, APARTMENTS GRAŠO i GRAŠO-COMMERCE, zajedno su tijekom 2025. godine ostvarile oko šest milijuna eura prihoda i približno 713 tisuća eura neto dobiti. Međutim, taj objedinjeni podatak potrebno je dodatno potvrditi u financijskim izvještajima obaju poslovnih subjekata.

Među domaćim glazbenicima koji bilježe uspješne poslovne rezultate nalazi se i Dražen Zečić. Njegova splitska tvrtka ŽAD d.o.o. u 2025. godini ostvarila je 667.654 eura ukupnih prihoda i 404.712 eura neto dobiti, uz šest zaposlenih.

U odnosu na 2024. godinu, kada su prihodi iznosili približno 636.400 eura, a neto dobit 331.896 eura, riječ je o rastu dobiti od gotovo 22 posto.

Zečićeva tvrtka, osnovana 2003. godine, registrirana je za izvedbene umjetnosti, a njezina neto profitna marža u prošloj je godini iznosila približno 61 posto.

No, glazba nije jedina Zečićeva poslovna aktivnost. Pjevač je suvlasnik i član uprave splitske tvrtke MALA DAMA, koja se bavi pomorskim i obalnim prijevozom putnika te poslovima povezanima s nautičkim turizmom.

Za razliku od ŽAD-a, ta je tvrtka 2025. godinu završila s gubitkom. Ostvarila je približno 32.000 eura prihoda i 50.375 eura neto gubitka, uz dva zaposlena.