Centar za gospodarenje otpadom Biljane Donje, jedan od najvažnijih komunalnih projekata u Zadarskoj županiji, suočava se s izazovom koji dolazi nakon same izgradnje postrojenja – pronalaskom odgovarajućeg načina iskorištavanja goriva proizvedenog iz otpada. Tvrtka EKO d.o.o. raspisala je javnu nabavu za preuzimanje takvog materijala, poznatog kao gorivo iz otpada ili GIO, s procijenjenom vrijednošću od 3.300.000 eura bez PDV-a. Riječ je o jednogodišnjoj usluzi koja je sastavni dio funkcioniranja sustava gospodarenja otpadom.

Natječaj je objavljen 26. listopada, a rok za dostavu ponuda određen je za 23. studenoga 2026. godine u podne. Predmet nabave jest preuzimanje otpada klasificiranog pod ključnim brojem 19 12 10, proizvedenog u centru Biljane Donje, radi njegove energetske oporabe. Time se otvara pitanje koje zanima stanovnike cijele regije: što se događa s otpadom nakon što prođe kroz jedno od najvećih postrojenja za njegovu obradu u Dalmaciji?

Što je zapravo gorivo proizvedeno iz otpada?

Gorivo iz otpada nastaje obradom različitih otpadnih materijala, pri čemu se izdvajaju dijelovi koji se mogu zasebno reciklirati ili na drugi način obraditi. Dio preostalih materijala s odgovarajućim energetskim svojstvima može se pripremiti za uporabu kao gorivo u postrojenjima koja ispunjavaju propisane uvjete. Takav materijal može zamijeniti dio konvencionalnih goriva, ali njegova uporaba zahtijeva strogo kontrolirane tehnološke procese i odgovarajuće dozvole.

U natječajnoj dokumentaciji naveden je postupak R1, koji prema hrvatskim propisima podrazumijeva korištenje otpada uglavnom kao goriva ili drugog načina dobivanja energije. Energetska oporaba razlikuje se od klasičnog odlaganja jer se toplinska vrijednost materijala iskorištava umjesto da se otpad jednostavno pohrani na odlagalište. Ipak, sama činjenica da je određena vrsta otpada pogodna za takvu obradu ne znači da je poznato gdje će ona biti provedena.

Centar radi godinu dana, a pitanje daljnje obrade postaje sve važnije

Centar Biljane Donje započeo je redoviti rad 13. studenoga 2025. godine, čime je započela nova faza gospodarenja komunalnim otpadom u Zadarskoj županiji i dijelu Ličko-senjske županije. Istodobno je za miješani komunalni otpad i biootpad zatvoreno dotadašnje zadarsko odlagalište Diklo. Uz sam centar razvijen je i sustav pretovarnih stanica u Biogradu na Moru, Gračacu i Pagu, što omogućuje dopremu otpada s većeg područja.

Prema podacima koje je tvrtka EKO objavila u travnju 2026. godine, centar je tada dnevno zaprimao približno 150 do 200 tona miješanog komunalnog otpada. Međutim, taj podatak ne predstavlja količinu goriva iz otpada koja nastaje obradom. Za pouzdanu procjenu troška po toni trebalo bi znati koliko se GIO-a stvarno proizvede i preda na daljnju oporabu tijekom godine.

Gdje će završiti gorivo i koliko će stajati njegov prijevoz?

Prema uvjetima nabave, cijena ponude nosi 90 posto bodova, dok se preostalih deset posto odnosi na posjedovanje odgovarajućeg certifikata kvalitete. Trajanje ugovora predviđeno je na 12 mjeseci od uvođenja odabranog izvođača u posao. Procijenjenih 3,3 milijuna eura pritom predstavlja financijski okvir nabave, a ne iznos koji je već isplaćen ili konačno ugovoren.

Za javnost su osobito važna tri podatka koja se ne mogu pouzdano utvrditi samo iz osnovne objave natječaja: očekivana godišnja količina goriva, konačna cijena preuzimanja jedne tone te odredište materijala. Hoće li gorivo završavati u odgovarajućim postrojenjima u Hrvatskoj ili će se odvoziti u inozemstvo, bit će poznato tek nakon dodatne potvrde naručitelja i podataka o izvršenju ugovora.

Veliki regionalni centri za gospodarenje otpadom često se predstavljaju kroz vrijednost izgradnje, tehnologiju i kapacitete obrade. Međutim, za njihovu dugoročnu održivost jednako je važno koliko stoji svaka faza rada nakon puštanja u pogon. Upravo zato nabava vrijedna 3,3 milijuna eura otvara šire pitanje stvarnih troškova sustava koji bi trebao smanjiti odlaganje otpada i povećati njegovu korisnu oporabu.