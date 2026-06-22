Milijunaš s YouTubea snimao po Splitu: Pogledajte kako je uživao na jahti od 48 metara

Jedan od najpoznatijih svjetskih YouTubera, David Dobrik, ovih je dana boravio u Splitu, a dojmove s odmora podijelio je sa svojim milijunima pratitelja u novom vlogu. Popularni kreator sadržaja vrijeme je proveo istražujući grad, družeći se s prijateljima i uživajući u čarima dalmatinske obale.

Tijekom šetnje Splitom Dobrik je primijetio djevojku za koju je rekao da neodoljivo podsjeća na holivudsku glumicu Natalie Portman. U videu se može vidjeti kako od konobara traži savjet na koji način da joj priđe i započne razgovor.

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Kada je primijetio da djevojka odlazi, požurio je za njom kako bi je sustigao, a cijelu situaciju zabilježila je kamera njegova tima.

Odmor na jahti vrijednoj desetke tisuća eura

Američki influencer i njegovi prijatelji za vrijeme boravka u Hrvatskoj odlučili su se za luksuzan način odmora. Unajmili su impresivnu jahtu dugu 48 metara, koja raspolaže s 19 kabina, jacuzzijem i kapacitetom za čak 38 gostiju.

Prema podacima dostupnim na specijaliziranim stranicama za najam plovila, početna cijena tjednog najma takve jahte iznosi oko 90 tisuća eura.

Hrvatska kao kulisa za novi vlog

Većinu vremena Dobrikova ekipa provela je upravo na moru, istražujući dalmatinske otoke i obalu. U vlogu se mogu vidjeti kadrovi kupanja, skokova u more, druženja na palubi te večernjih izlazaka i zabave.

Osim luksuznog smještaja na moru, Dobrik je snimio i brojne prizore Splita te spontane susrete s ljudima koje je upoznao tijekom putovanja. Njegov video kombinira turističke motive, opuštenu atmosferu i humor po kojem je postao poznat milijunima pratitelja diljem svijeta.

Od internetske zvijezde do milijunaša

David Dobrik rođen je u Slovačkoj, no još kao dijete preselio se u Sjedinjene Američke Države. Nakon završetka školovanja potpuno se posvetio društvenim mrežama i preselio u Los Angeles, gdje je izgradio jednu od najuspješnijih karijera među internetskim kreatorima sadržaja.

Na YouTubeu ga danas prati više od 17 milijuna pretplatnika, a svjetsku popularnost stekao je kratkim vlogovima, humorističnim sadržajem i izazovima koje snima sa svojim prijateljima. Prema procjenama stranih medija, njegovo bogatstvo iznosi oko 25 milijuna dolara.