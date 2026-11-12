Milijun kubika materijala na Perunu? Splitski vijećnik žestoko prozvao HDZ: "Izgubili ste Žrnovnicu, ljudi žele znati što se sprema"

Na sjednici splitskog Gradskog vijeća raspravljalo se o informaciji o tehničkoj sanaciji neaktivnih eksploatacijskih polja Srinjine i Perun. O ovoj temi govorio je Mario Lolić, nezavisni vijećnik s liste Centra i bivši predsjednik Mjesnog odbora Žrnovnica, koji je upozorio na niz otvorenih pitanja vezanih uz budućnost Peruna.

Lolić je istaknuo kako mu je drago što se ova tema napokon našla pred gradskim vijećnicima, naglasivši da su upravo nedostatak informacija i loša komunikacija s lokalnim stanovništvom izazvali nezadovoljstvo na istočnom dijelu Splita. "Ovaj slučaj Perun odavno više nije samo pitanje sanacije jednog eksploatacijskog polja. Postavlja se pitanje odnosa prema prostoru, odgovornosti institucija i načina na koji se donose odluke koje će dugoročno utjecati na život ljudi i izgled ovog dijela našeg grada", poručio je Lolić.

Milijun kubičnih metara materijala otvara brojna pitanja

Posebno se osvrnuo na mogućnost korištenja viška iskopa iz budućeg infrastrukturnog projekta Hrvatskih cesta za potrebe sanacije Peruna. Prema njegovim riječima, nedavno očitovanje Ministarstva gospodarstva pokazuje određeni pomak jer je ograničena mogućnost samostalnog odlaganja viška iskopa izvan postupka sanacije. Međutim, upozorio je da je i dalje otvorena mogućnost uključivanja dodatnih količina materijala u sam projekt. "Podsjetit ću da se u kontekstu izgradnje buduće brze ceste prema Omišu spominje približno milijun kubičnih metara viška iskopa. To je enormna količina materijala i sasvim je legitimno postaviti pitanje pokušava li se kroz projekt sanacije Peruna pronaći rješenje za zbrinjavanje tog materijala", rekao je Lolić.

Naglasio je kako ne tvrdi da se takvo što događa, ali smatra da Grad Split mora otkloniti svaku sumnju. "Sanacija mora biti projektirana prema potrebama prostora koji se sanira, a ne prema količini materijala koju netko drugi želi ondje odložiti", upozorio je.

"Izgubili ste Žrnovnicu jer ste mislili da će sve proći"

Lolić je tijekom rasprave otvorio i pitanje političke odgovornosti, izravno se obraćajući predstavnicima gradske vlasti. Prema njegovu mišljenju, poraz HDZ-a na izborima za Mjesni odbor Žrnovnica ne može se promatrati odvojeno od dugotrajnog nezadovoljstva građana, posebice zbog nedostatka informacija o zahvatima na Perunu.

"Izgubili ste Žrnovnicu jer su se vaši ljudi tamo opustili. Mislili su da će doći tamo, reći nekoliko stvari svojim stranačkim kolegama i da će to tako proći", poručio je. Istaknuo je kako stanovnici Žrnovnice godinama žive uz kamenolom te su zbog toga posebno osjetljivi na sve zahvate koji bi mogli promijeniti izgled i stanje prostora. "Ljudi ne očekuju samo administrativna očitovanja, priopćenja i politička uvjeravanja. Očekuju da ih se sasluša, da im se pravodobno pruže informacije i da ih se uključi u odluke koje izravno utječu na njihov životni prostor", naglasio je.

Dodao je kako izborni rezultat u Žrnovnici treba biti upozorenje svim političkim akterima. "Žrnovnica je pokazala da građani nisu politički inventar i da izborno povjerenje nije nešto što se podrazumijeva. Kada vlast prestane komunicirati s ljudima, prije ili kasnije ljudi prestanu komunicirati s vlasti na jedini način koji im preostaje, na izborima", rekao je Lolić.

Traži 3D prikaz Peruna nakon sanacije

Vijećnik je gradskoj vlasti postavio tri konkretna pitanja. Prvo se odnosi na konačni izgled Peruna nakon završetka radova. Zatražio je izradu i dostavu grafičkog, odnosno 3D prikaza eksploatacijskog polja, s jasno naznačenim visinama nasipa, završnim kotama terena i površinama predviđenima za nasipanje. "Ne možemo raspravljati o milijunima kubičnih metara materijala, a da nemamo vizualnu predodžbu o tome što bi taj zahvat značio za prostor. Građani imaju pravo znati kako će Perun izgledati nakon završetka tehničke sanacije", istaknuo je. Drugo pitanje odnosi se na promjene projektne dokumentacije. Lolić je zatražio usporedbu prvotnog projekta sanacije s izmijenjenom dokumentacijom koja predviđa mogućnost prihvata viška iskopa Hrvatskih cesta. Zanima ga što se konkretno promijenilo u količinama materijala, površinama nasipanja, završnim kotama terena, dinamici radova i ukupnom obuhvatu zahvata. Treće pitanje odnosilo se na mogućnost korištenja ranijeg Lavčevićeva rješenja tehničke sanacije kao temelja za novu projektnu dokumentaciju. Lolić je upozorio kako je taj projekt predviđao značajno zatrpavanje područja Peruna, što bi, prema njegovim riječima, moglo bitno promijeniti izgled prostora. Pritom se pozvao na članak 104. Zakona o rudarstvu, upozoravajući na zakonska ograničenja tehničke sanacije i potrebu očuvanja postojećeg stanja prostora. "Kako Grad namjerava osigurati da se tehnička sanacija ne pretvori u zahvat koji će trajno i bitno izmijeniti prostor pod njezinim nazivom? Ne smijemo dopustiti da se pod pojmom sanacije provede nešto što po svojoj stvarnoj prirodi i posljedicama nadilazi saniranje postojećeg polja", upozorio je.

"Perun ne smije biti mjesto na kojem ćemo naknadno objašnjavati što se dogodilo"

Zaključno je naglasio kako nitko ne osporava potrebu sanacije Peruna, ali da ona mora biti provedena odgovorno, stručno i uz potpunu uključenost lokalne zajednice. "Ne smijemo dopustiti da se sanacija pretvori u zgodan administrativni okvir za rješavanje logističkih problema nekog novog infrastrukturnog projekta. Ovdje nije riječ samo o kamenolomu, nasipima i kubičnim metrima materijala. Riječ je o prostoru, ljudima koji tamo žive, prirodnom krajoliku i odgovornosti koju imamo prema budućim generacijama", rekao je Lolić. Od gradske vlasti zatražio je konkretne odgovore, dostupnost cjelokupne projektne dokumentacije i otvorenu komunikaciju sa stanovnicima istočnog dijela Splita. "Perun ne smije postati mjesto na kojem će se naknadno objašnjavati zašto se prostor nepovratno promijenio", zaključio je Mario Lolić.