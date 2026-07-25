Milijarderova grdosija osvanula pred Splitom: S Meja snimljena jahta duga čak 117 metara

Prizor koji se ne viđa svakoga dana privukao je pozornost Splićana. Ispred Splita danas je snimljena golema luksuzna jahta Boardwalk, duga čak 117 metara, koja se mogla jasno vidjeti s Meja. Riječ je o jednoj od najvećih jahti klasičnog dizajna na svijetu. Njemačko brodogradilište Lürssen isporučilo ju je tijekom 2026. godine, dok se kao njezin vlasnik u medijima navodi američki milijarder i veleposlanik SAD-a u Italiji i San Marinu Tilman J. Fertitta.

Jedanaest apartmana, dva heliodroma i golemi bazen

Boardwalk je prava plutajuća palača. Na jahti se nalazi 11 prostranih apartmana za goste, među kojima je i luksuzni VIP apartman na pramcu s privatnim vanjskim prostorom i panoramskim pogledom. Na raspolaganju su i veliki bazen, jacuzzi, kino, spa-centar, teretana, teren za vježbanje golfa te čak dva heliodroma. Jahta ima i posebno projektirane pomoćne brodice, prostor za terenska vozila te velik garažni dio. Jedna od najvećih posebnosti plovila jest uvlačivi dio palube ispod kojeg se otkriva vanjsko stubište prema beach clubu. Iz Lürssena ističu kako takvo tehničko rješenje dosad nije bilo ugrađeno ni na jednu njihovu jahtu.

Tilman J. Fertitta američki je poslovni magnat, vlasnik kompanije Fertitta Entertainment, ugostiteljskog diva Landry’s, hotela i kasina Golden Nugget te NBA momčadi Houston Rockets. Američki Senat potvrdio ga je za veleposlanika, a dužnost američkog veleposlanika u Italiji i San Marinu obnaša od 2025. godine. Prema Forbesovim podacima objavljenima u svibnju, njegovo bogatstvo procijenjeno je na oko 11 milijardi dolara. Fertitta je prije nove jahte imao 77-metarsko plovilo istog imena, koje je u rujnu 2025. ponuđeno na prodaju za 175 milijuna dolara.

Plutajući luksuz privukao poglede s Meja

Iako se tijekom ljetnih mjeseci pred Splitom redovito mogu vidjeti luksuzne jahte i kruzeri, Boardwalk se svojim dimenzijama teško može neprimjetno provući. Plovilo dulje od nogometnog igrališta danas je dominiralo morskim horizontom pred Splitom, a prizor s Meja još jednom je pokazao kakve sve luksuzne grdosije tijekom turističke sezone prolaze srednjim Jadranom.