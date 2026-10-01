Milica iz Srbije doživjela bizarnu avanturu. Stigla pred rezervirani apartman, ali njega nigdje

Putovanje u Budimpeštu za Milicu iz Novog Sada pretvorilo se u poprilično bizarnu avanturu nakon što je s društvom stigla na adresu unaprijed rezerviranog smještaja.

Milica je svoje iskustvo opisala na TikToku, uz komentar da je cijela priča izgledala kao da je ispala iz nekog horor filma. Umjesto apartmana s fotografija, dočekala ih je prazna ulica, domaćin koji se nije javljao i neobična žena u pidžami, s maskom za lice i psom.

Žena im je rekla da je riječ o prevari te tvrdila da apartman koji su rezervirali zapravo ne postoji. Čak im je ponudila da prespavaju u njezinu stanu, no ponudu su odbili jer im je cijela situacija bila sumnjiva, piše Dnevnik.hr.

Ubrzo su se na istoj adresi pojavili i drugi putnici koji su imali identičan problem, svi su rezervirali isti smještaj, ali ga nitko nije mogao pronaći.

Onda je uslijedio još bizarniji prizor. Netko ih je odveo u podrum zgrade, gdje su se navodno nalazili apartmani. Prostor je, prema Milicinom opisu, više nalikovao zapuštenom podrumu nego smještaju za turiste, bez prozora, s niskim stropom i neugodnim mirisom.

Sobe su bile toliko malene da su više podsjećale na šupe, a jedan je prozor gledao ravno u zid.

Nakon svega, društvo je odustalo od tog "apartmana" i potražilo drugi smještaj.