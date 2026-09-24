Mili Poljičak podržao ekipu s Bačvica: Na listi i najbolji malonogometaš prošle sezone

Hrvatski tenisač i reprezentativac Mili Poljičak uključio se u završnicu kampanje za kotarske izbore u Splitu te javno podržao listu broj 1 u svom kvartu – Bačvicama.

"Izađite i vi u nedjelju, 27. rujna, na kotarske izbore i zaokružite listu broj 1", poručio je Poljičak, pruživši tako podršku kandidatima koji se natječu za mjesto u Vijeću Gradskog kotara Bačvice.

Sedam kandidata na listi

Na listi broj 1 za Bačvice nalazi se sedam kandidata. Predvodi je Franco Mandić, a slijede Ante Kovačević, Pave Govorko, Roko Vasović, Frane Paviškov, Ivan Šimac i Ante Lozo.

Kovačević među kandidatima

Posebno poznato sportsko ime među kandidatima je, koji se nalazi na drugom mjestu liste.

Kovačević je prošle sezone proglašen najboljim malonogometašem SuperSport HMNL-a za sezonu 2025./2026., a trenutačno nastupa za MNK Olmissum iz Omiša. Tako je Poljičkova podrška stigla ekipi iz njegova splitskog kvarta, među kojom je i još jedno poznato sportsko ime.

Bačvice biraju u nedjelju

Kotarski izbori u Splitu održavaju se u nedjelju, 27. rujna 2026. godine, kada će stanovnici Bačvica birati svoje predstavnike u kotarskom vijeću.

Na listi broj 1 kandidati su, redom: Franco Mandić, Ante Kovačević, Pave Govorko, Roko Vasović, Frane Paviškov, Ivan Šimac i Ante Lozo, a javnu podršku pred nedjeljne izbore dobili su i od hrvatskog tenisača Milija Poljička.