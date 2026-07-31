Mili Poljičak nastavlja briljirati: Srušio velikog favorita i izborio polufinale Challengera u San Marinu

Mili Poljičak iz kvalifikacija je ušao u polufinale ATP Challengera u San Marinu. Svladao je 5. nositelja, 220 mjesta bolje rangiranog Francuza Alexandrea Mullera sa 7:6 (3), 6:7 (4), 7:5 nakon tri sata igre.

Splićanin je u petom gemu oduzeo servis Mulleru i kod 5:4 servirao za prvi set, ali se Francuz vratio, kod 5:5 spasio dvije break-lopte i izborio tie-break. Mili ga je otvorio s 3:0 i zaključio sa 7:3. Muller je načinio break u prvom gemu drugog seta, Mili je odmah uzvratio da bi sljedećih 20 servis gemova prošlo bez ijedne break-lopte. Tie-break drugog seta presudio je jedan jedini poen osvojen protiv servisa, Mullerov za 3:1. Poljičak je u trećem setu realizirao svoju drugu priliku za ključni break. Na servisu za meč je stigao do 40-0 i iskoristio treću meč-loptu.

Turnir u San Marinu ima nagradni fond od 203.900 eura. Poljičak je plasmanom u polufinale zaradio 10.605 eura i 40 bodova za ATP ljestvicu na kojoj će skočiti s 351. na 296. mjesto. Prilika za novih 7.245 eura i 29 bodova koji bi ga doveli na 259. mjesto bit će u subotu u 18 sati. Protivnik će mu biti još jedan tenisač iz kvalifikacija, tridesetogodišnji Peruanac Juan Pablo Varillas. Trenutno 274. tenisač svijeta je osigurao popravak plasmana za 42 pozicije.

To nije sve – Poljičak i Srbin Stefan Latinović kasno večeras igraju polufinale parova protiv poljskog tandema Piotr Matuszewski/Filip Pieczonka. Čak i ako izgubi, Poljičak će na ATP ljestvici za igru parova napredovati s 251. na 227. Poraženi polufinalisti podijelit će 3140 eura.