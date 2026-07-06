Miletić o Možemo!: "Potrebna je cisterna blagoslovljene vode i barem tri egzorcista"

Saborski zastupnik Mosta Marin Miletić objavio je oštar politički istup u kojem je žestoko kritizirao stranku Možemo! i njihove predstavnike, osvrnuvši se na, kako tvrdi, incident koji se dogodio u kasnim noćnim satima u Hrvatskom saboru.

"Potpuno razotkrivanje agresivne sekte Možemo!"

Miletić je svoju objavu započeo snažnom porukom naslovljenom: "Potrebna je cisterna blagoslovljene vode i barem tri egzorcista", nakon čega je poručio da je riječ o, kako navodi, "potpunom razotkrivanju agresivne sekte Možemo!".

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U nastavku objave usporedio je reakcije javnosti i medija u hipotetskoj situaciji u kojoj bi, kako kaže, on ili neki drugi zastupnik desnog centra verbalno napao Ivanu Kekin.

"Zamislite da sam ja ili neki drugi zastupnik desnog centra unio se u lice Ivani Kekin, psovao ju, vrištao joj u facu, vrijeđao je... koliko sekundi bi prošlo prije nego li bi me mediji - satrali", napisao je Miletić. U svojoj objavi prozvao je i javne osobe te udruge za koje smatra da bi u takvom slučaju odmah reagirale.

"Komunjarski aktivisti Severina, Maja Sever, (ne)Hrvatsko novinarsko društvo, kolumnisti... bi se krenuli natjecati tko bi nas tada više osudio, tražili bi odmazdu, ostavke, bubnjali bi oni možemovski plaćenički uhljebi ispred Sabora, medijski linč bi se dogodio", poručio je Mostov zastupnik.

Miletić tvrdi da je Urša Raukar vrijeđala profesora Jurčevića

Posebno se osvrnuo na saborsku zastupnicu Uršu Raukar, za koju tvrdi da je u noćnim satima vrijeđala profesora Jurčevića.

"Ali, kada možemovka Urša Raukar u sitne noćne saborske sate potpuno raspamećena krene psovati, vrijeđati profesora Jurčevića, unositi mu se praktički u lice... pred svjedocima... tada nitko - ništa", napisao je Miletić.

Dodao je kako, prema njegovu mišljenju, na takve situacije izostaje reakcija onih koji se inače često oglašavaju u javnosti. "Maca popapala jezik svim fejkerima ljevičarskog, ustvari, jugoslavenskog aktivizma", naveo je.

"Nema uzmaka niti centimetra"

Miletić je u nastavku objave dodatno zaoštrio retoriku prema stranci Možemo!, nazvavši ih "crvenim fašistima" i "lubeničarima". "Zato sam morao u slobodnom govoru javnosti još jednom objasniti da nema većih fejkera i štetočina od crvenih fašista iz sekte Možemo. Lubeničari su agresivni, napadni, manipulatorski PR magovi s debelom zaštitom, nažalost, većine medija", poručio je.

Na kraju objave pozvao je svoje pratitelje da podijele njegov istup. "Pogledajte mi ovo i - podijelite da se širi istina. Nema uzmaka niti centimetra!", zaključio je Marin Miletić.