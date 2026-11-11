Mile Kekin odgodio koncert u Splitu!

Koncert Mile Kekina u Splitu odgođen je za proljeće 2027. godine. Novi datum nastupa bit će objavljen naknadno, a organizatori su obavijestili publiku i o mogućnostima povrata novca za već kupljene ulaznice.
Svi koji su kupili ulaznice ne moraju brinuti jer će one vrijediti i za novi termin koncerta.
Ipak, oni kojima novi termin ne bude odgovarao ili više ne žele prisustvovati koncertu, mogu zatražiti povrat novca.
Rok za povrat novca je 1. prosinca 2026. godine, a povrat je moguće ostvariti na prodajnim mjestima na kojima su ulaznice kupljene.
„Zahvaljujemo svima na razumijevanju”, poručili su organizatori.
Točan datum koncerta u proljeće 2027. zasad nije poznat, a bit će objavljen naknadno.
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