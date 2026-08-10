Milanović žestoko prozvao Vladu zbog opasnog otpada u Lici: Više ni dana ne možete čekati!

Predsjednik Republike Zoran Milanović oglasio se povodom nezakonitog odlaganja opasnog otpada na području Like, u okolici Gospića, te pozvao Vladu da hitno pokrene sanaciju onečišćenih lokacija.

Milanović smatra da se Vlada više ne može opravdavati procedurama i javnim natječajima jer je, kako ističe, ugroženo zdravlje ljudi i postoji opasnost od trajnog onečišćenja okoliša.

Njegovu Facebook objavu prenosimo u cijelosti:

- Nezakonito, štoviše kriminalno odlaganje opasnog otpada u Lici, u okolici Gospića, mora se početi hitno sanirati. Vlada RH se više ni dana ne može pravdati procedurom i javnim natječajima, kao što sada čini, jer je nedvojbeno ugroženo zdravlje ljudi i jer prijeti trajno zagađenje prostora.

Prošlo je previše vremena od kada je otkriveno kako se javno dobro, lička zemlja, truje opasnim otpadom iz zemalja Europske unije i beskrupulozno koristi za privatne interese i zaradu, a sve to čini se događalo se uz pomoć sada rashodovanog glavnog državnog inspektora.

Još nitko nije odgovarao za ovaj, evidentno je, ekocid: ni tvrtka koja je u Lici odlagala opasni europski otpad, niti državne institucije koje su morale spriječiti to, a nisu. Lika, ali i Hrvatska, moraju dobiti odgovor: zašto nitko do danas nije kažnjen zbog nezakonitog odlaganja opasnog otpada i zašto su nadležne državne institucije to šutke dopuštale? I, najvažnije, kada će početi sanacija odlagališta opasnog otpada?

Sva dosadašnja opravdanja Vlade i resornih ministarstava ne mogu se više trpjeti, pozivam ih da odmah djeluju i zaštite zdravlje ljudi u Lici i budućnost ličke zemlje - stoji u objavi na Facebooku.