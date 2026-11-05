Milanović ugostio posebne goste s hrvatskog otoka: Predsjedniku zaplesali i recitirali na govoru koji se čuva generacijama

Predsjednik Republike Zoran Milanović primio je danas izaslanstvo Folklornog društva Orlec, koje već punih šest desetljeća njeguje i čuva narodne običaje, pjesme, plesove, nošnje, glazbu te posebnosti lokalnoga govora otoka Cresa. Uz članove Folklornog društva Orlec, na prijamu u Uredu predsjednika bili su i predstavnici Grada Cresa; gradonačelnik Marin Gregorović, predsjednica Gradskog vijeća, ujedno i članica društva Marina Medarić te voditelj Odsjeka za stručne poslove gradonačelnika i Gradskog vijeća Walter Salković.

Predsjednica društva Iva Stambolija Mužić upoznala je predsjednika Milanovića s bogatom poviješću organiziranog djelovanja Društva koje je započelo 1966. godine. Od tada do danas, društvo je kroz brojne nastupe na domaćim i inozemnim festivalima postalo istinski veleposlanik creske kulturne baštine. Kao posebnu vrijednost svojeg rada članovi Društva istaknuli su očuvanje izvornog folklornog izraza koji je prepoznatljiv po tradicionalnim plesovima, pjesmi te zvuku meha – autohtonog puhačkog glazbala koje predstavlja ključni dio kulturnog identiteta otoka.

Posebno naglašavaju važnost rada s najmlađima. Kroz dječju sekciju pod nazivom „Mići folklor“, djeca i mladi od najranije dobi uče pjesme, plesove i običaje svojih predaka što jamči da će se creska tradicija nastaviti prenositi i na buduće generacije, rečeno je prilikom susreta.

Kao kruna dugogodišnjeg rada na očuvanju baštine, u Orlecu je 2018. godine osnovan Centar otočnog folklora koji danas djeluje kao ključno mjesto okupljanja, prenošenja znanja te čuvanja povijesnih predmeta i svjedočanstava o kulturnom nasljeđu ovog kraja.

Osim predsjednice Folklornog društva Orlec, na prijamu u Uredu predsjednika Republike bili su članovi Društva Mario Mužić, Bartol Mužić, Kristijan Mužić, Margerita Petrinić, Klara Petrinić, Anđelko Petrinić, Doris Barbalić, Sanja Rogović Deželić, Ivan Toić, Lara Mužić, Nino Šimić i Dominik Šimičić, koji su se predstavili kratkim kulturno-umjetničkim programom izvevši ples „Tanec po staru i z mesta“ i recitaciju pjesmice „Bura i ja“ na orlečkom govoru. Uz predsjednika Milanovića bili su posebni savjetnik Predsjednika za kulturu Zdravko Zima i zamjenica pročelnika Kabineta predsjednika Ivana Pušonjić.