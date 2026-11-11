Milanović ugostio mlade Hrvate koji su napravili čudo u Kini

Predsjednik Republike Zoran Milanović primio je danas igrače Hrvatske školske nogometne reprezentacije koja je na Svjetskom školskom nogometnom prvenstvu u Narodnoj Republici Kini osvojila naslov svjetskog prvaka. Riječ je o povijesnom uspjehu mladih nogometaša koji su naslov svjetskog prvaka osvojili 25. listopada u kineskom gradu Suzhouu na prvenstvu u organizaciji Međunarodne federacije školskog sporta (ISF).

Predsjednik je informiran o posebnosti ISF-ova natjecanja, koje se održava od 1972. godine i na kojem zemlje ne predstavljaju profesionalni klubovi, već isključivo redovni učenici srednjih škola. Druga gimnazija Varaždin imala je ključnu ulogu kao nositelj projekta, preuzevši kompletnu organizaciju i okupljanje reprezentacije. Za ovu varaždinsku školu ovo je nastavak iznimnih međunarodnih rezultata, nakon osvojenog trećeg mjesta u Maroku 2023. te petog mjesta u Kini 2024. godine.

Vrhunski sportski rezultat poklopio se i s važnim jubilejom – obilježavanjem 20. obljetnice osnutka Druge gimnazije Varaždin, koja kao prva sportska gimnazija u Varaždinskoj županiji uspješno omogućuje učenicima usklađivanje vrhunskog sporta i obrazovanja, rečeno je na sastanku.

Na sastanku u Uredu predsjednika Republike bili su igrači Hrvatske školske nogometne reprezentacije kapetan Stjepan Habek, David Cigula, Mate Tkalčec, Fran Suhodolčan, Matej Vugrin, David Krobot, Leo Habek, Niko Gašparić, Dani Pintarić, Teo Benko, Lovro Mikulčić, Rok Hudek, Roko Valentak, Ivano Vidić, Jan Marić, David Grahovac-Fedešin, Ivan Posavec i Josip Ereš te njihovi treneri Goran Labaš, Igor Kranjec, Srđan Bajus i voditelj Dario Kos.

U pratnji mladih nogometaša bili su čelnici Hrvatskog školskog sportskog saveza; predsjednik prof. dr. sc. Zlatko Kraljević, glavni tajnik dr. sc. Ivan Dujić i voditeljica marketinga Sara Češljaš te pročelnik Upravnog odjela za prosvjetu, kulturu i sport Varaždinske županije Miroslav Huđek i profesor u Drugoj gimnaziji Varaždin Nikola Slunjski.

Uz predsjednika Milanovića bio je povjerenik Predsjednika za sport Tomislav Paškvalin.