Milanović u Vrsima poslao snažnu poruku: "Hrvati su jedina pomorska slavenska nacija, more je temelj našeg identiteta!"

„Budite glasni u zagovaranju svoje stvari, jer svi su glasni i probijaju se s puno manjim pričama od ove vaše. Ovo nije samo vrška priča, ovo je hrvatska priča. Hrvati su jedina pomorska slavenska nacija i to je nešto što je vrijedno pažnje i razmišljanja o tome. Po tome smo posebni, to moramo čuvati. More je kolijevka naše srednjovjekovne države, našeg identiteta, vašeg identiteta“, poručio je sinoć predsjednik Republike Zoran Milanović govoreći na svečanoj akademiji 5. Dana pomorstva u Vrsima. Manifestacija je posvećena pomorcima i pomorskoj tradiciji toga mjesta u Zadarskoj županiji, a održana je na Međunarodni dan pomoraca.

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U prigodnom obraćanju predsjednik Milanović je istaknuo kako su Vrsi „značajno pomorsko mjesto“ budući da imaju jako dugu pomorsku tradiciju koja široj javnosti i nije dovoljno poznata. „Prostor na kojemu živite je jedinstven prostor. Naime, ovo mjesto ima simboliku, mislim i na Vrsi, i na Nin, i na Privlaku i na Zaton. Ovo je zipka hrvatskog identiteta i povijesti. Nije jedina, ali je jako važan prostor. Ovo je mjesto preko puta Grgura Ninskog, ovo je mjesto koje poziva na putovanje, na daljinu, a na putovanja se odvažuju znatiželjni i inteligentni ljudi“, smatra predsjednik Milanović.

„Znam što je more. Mora se uvijek moraš plašiti, moraš ga poštivati, ali ga moraš voljeti i moraš žuditi za njim. Ta žudnja, potreba da se na neki način i otisneš od kuće, da zaradiš i vidiš svijeta i malo da budeš sam, bez obzira što obitelj pati, je odlika znatiželjnih i zanimljivih ljudi“, rekao je predsjednik Milanović priznajući kako o povijesti Vrsi nije znao dovoljno, ali će mu Vrsi nakon ovog posjeta ostati „zapisani posebnim slovima“.

Ovogodišnji, peti Dani pomorstva održani su od 22. do 25. lipnja u pod pokroviteljstvom predsjednika Republike Zorana Milanovića, u organizaciji Udruge pomoraca Sveti Nikola Vrsi, Općine Vrsi i Turističke zajednice Općine Vrsi te uz potporu Ministarstva obrane, Zadarske županije, Sindikata pomoraca Hrvatske i Jadrolinije.

Tijekom četiri dana održani su brojni kulturni, edukativni, humanitarni i glazbeni sadržaji kojima su organizatori odali priznanje hrvatskim pomorcima i njihovim obiteljima te dodatno istaknuli bogatu pomorsku tradiciju Vrsi.

Osim predsjednika Milanovića na svečanoj akademiji obratili su se predsjednika Udruge pomoraca „Sveti Nikola“ Vrsi Neven Predovan, glavni tajnik Sindikata pomoraca Neven Melvan, načelnik Općine Vrsi Luka Perić i izaslanik župana Zadarske županije, pročelnik Upravnog odjela za pomorsko dobro, more i promet Krešimir Laštro.

Uz predsjednika Milanovića bio je posebni savjetnik Predsjednika Republike za ekonomiju Velibor Mačkić.