MILANOVIĆ U TROGIRU: "Neka se veliki dogovore, a nas neka ostave na miru"

Predsjednik Republike Hrvatske Zoran Milanović sudjelovao je na svečanoj sjednici Gradskog vijeća Grada Trogira, gdje se osvrnuo na aktualne međunarodne odnose, budućnost Europske unije, položaj Hrvatske u svijetu te važnost očuvanja nacionalnog identiteta. U svom govoru upozorio je na sve izraženije podjele u svijetu, ali i poručio kako Hrvatska mora voditi računa prije svega o vlastitim interesima.

"Ovo je svijet koji je nemiran, ja bih rekao, prije svega jako bučan. Ovo su bučna vremena. Vremena podjela, vremena kopnjenja jednog sistema koji je nastao na sili, dominaciji, tehnologiji, pa i na magnetizmu i privlačnosti određenih tipova demokracije zapadnih država kojima se svijet pokoravao", rekao je Milanović.

Govoreći o zapadnim državama i njihovoj povijesnoj ulozi, istaknuo je kako se ustaljeni obrasci ponašanja teško mijenjaju.

"To su bivše kolonijalne sile, a ti običaji se teško mijenjaju", poručio je predsjednik.

Osvrnuo se i na Europsku uniju, naglasivši kako Hrvatska od članstva ima koristi, ali da otvorenost prema drugim državama donosi i određene rizike.

„Europskim pitanjima treba prilaziti ledene glave", zaključio je.

Milanović je posebno govorio o budućnosti Europske unije, pri čemu je istaknuo kako se protivi pretjeranoj centralizaciji, osobito kada je riječ o obrambenoj politici.

"Ja sam za Europu nacionalnih država. Ne sektarijansku Europu, ne zatvorenu, ali Europu koja ne može imati nekakvu zajedničku obrambenu politiku i vojsku", kazao je Milanović.

Naglasio je kako su vojska i obrana među najosjetljivijim pitanjima državnog suvereniteta, podsjetivši pritom na hrvatsko iskustvo iz Domovinskog rata.

"To iskustvo koje Hrvatska nosi od prije 30 godina, to ne nosi nijedna druga nacija", istaknuo je.

Upravo zato, smatra predsjednik, Hrvatska mora biti oprezna kada se donose odluke koje se tiču europske sigurnosti i budućnosti.

" Europskim pitanjima treba prilaziti zaista ledene glave. Bez previše emocija, isključivo na bazi i na pretpostavci interesa", poručio je.

„Neka se oni lijepo dogovore, a nas neka ostave na miru"

Govoreći o odnosima velikih sila, Milanović je upozorio kako manje države moraju biti svjesne vlastitog položaja te izbjegavati nepotrebno uplitanje u sukobe na koje nemaju presudan utjecaj.

"Oni koji se trebaju dogovoriti međusobno, ti su malo veći od nas. Naprosto su veći. I bolji i loši. Neka se oni lijepo dogovore, a nas neka ostave na miru ", rekao je predsjednik.

Dodao je kako i Hrvatska mora odgovorno postupati kako bi sačuvala taj mir.

"Da se previše ne guramo tamo gdje nam nije mjesto", naglasio je.

U tom se kontekstu prisjetio i Vladka Mačeka te poznate izreke o tome što mali trebaju raditi kada se veliki sukobljavaju.

Milanović je poručio kako skrivanje pod stolom nije rješenje jer se iz takvog položaja ne vidi što se događa.

"Ne pod stol, od stola. Malo se odmaknuti od stola i vidjeti kako će se stvari razviti", poručio je.

Ponovno je upozorio i na ideje stvaranja snažnije centralizirane europske države, istaknuvši kako Hrvatska ne treba težiti takvom modelu.

Trogir kao primjer otvorenosti i prihvaćanja različitosti

U završnom dijelu obraćanja predsjednik se osvrnuo na Trogir, njegovu povijest i važnost otvorenosti prema ljudima različitog podrijetla.

Prisjetio se čovjeka srpske nacionalnosti, podrijetlom iz Bosne, koji je sedamdesetih godina prošlog stoljeća došao u Dalmaciju, izgradio posao i zasnovao obitelj.

"Ja sam Srbin iz Bosne. Došao sam ovdje, izgradio posao, oženio domaću curu, zasnovao veliku obitelj", prenio je Milanović riječi čovjeka kojeg je poznavao.

Istaknuo je kako je upravo Trogir tom čovjeku bio važna poveznica s Hrvatskom i sredinom u kojoj je odlučio ostati živjeti.

Predsjednik je time naglasio kako pripadnost zajednici ne određuje samo nacionalno podrijetlo, nego i način života, međuljudski odnosi te osjećaj povezanosti sa sredinom.

"Mi se jako dobro prepoznajemo po nekim drugim parametrima, a ne po tome što ti je napisano na čelu", zaključio je Milanović.

Na kraju je okupljenima čestitao Dan grada Trogira i blagdan svetog Ivana Trogirskog.