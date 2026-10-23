Milanović u Makarskoj upozorio: "Previše smo se naslonili na turizam. Ne smijemo piliti granu na kojoj sjedimo"

U Apfel Areni u Makarskoj i dalje traje svečana sjednica Gradskog vijeća povodom obilježavanja Dana Grada, kojoj nazoči i predsjednik Republike Hrvatske Zoran Milanović. U svom prigodnom govoru okupljenima osvrnuo se na prirodne ljepote Makarske, važnost turizma za hrvatsko gospodarstvo, ali i izazove koje donose zaštita okoliša i gospodarenje otpadom.

Milanović je govor započeo usporedbom poznatih svjetskih gradova i krajolika s Makarskom, ističući kako postoje mjesta koja čovjeku ostaju u posebnom sjećanju. "Postoje one sredine, slike i pejzaži koje stereotipiziramo. Vjerojatno je dio vas bio u New Yorku. Kada sam prvi put došao u New York, jedva sam čekao vidjeti kako on izgleda. Makarska i pogledi koje pruža nezaboravni su", kazao je Milanović.

"Od turizma živimo puno, i previše smo se naslonili na njega"

Posebno se osvrnuo na Biokovo, koje je istaknuo kao jednu od najvećih prirodnih vrijednosti Makarske i cijelog ovog dijela Dalmacije. "Biokovo je uvijek isto, ali nije isto. Njega je stvorila priroda, Bog ili kako već tko to vidi. Ne može se prenaglasiti koliko je ova priroda bitna", rekao je predsjednik. Govoreći o gospodarskoj važnosti prirodnih ljepota, upozorio je na pretjeranu ovisnost Hrvatske o turističkoj djelatnosti.

"Od turizma živimo puno, i previše smo se naslonili na turizam", naglasio je Milanović. Dodao je kako ljudi iz Hrvatske i drugih europskih zemalja na Makarsku rivijeru dolaze ponajprije zbog sunca, mora i Biokova. Upravo zbog toga, smatra, očuvanje tih vrijednosti mora biti jedan od prioriteta.

"Ne smijemo piliti granu na kojoj sjedimo"

U nastavku govora predsjednik se dotaknuo i problematike gospodarenja otpadom, pritom spomenuvši Liku i rasprave o otpadu. Upozorio je da je riječ o jednom od najvećih izazova s kojima se Hrvatska mora suočiti.

Istaknuo je kako se pitanjima odlaganja otpada mora pristupati s posebnom odgovornošću te kako je važno neprestano inzistirati na očuvanju prostora i prirodnog bogatstva. "Ne smijemo piliti granu na kojoj sjedimo", poručio je Milanović. Naglasio je da upravo zahvaljujući prirodi i turizmu velik dio Hrvatske ostvaruje prihode i osigurava egzistenciju, zbog čega odnos prema okolišu ne smije biti neodgovoran.

Predsjednik se osvrnuo i na povijesnu ulogu Makarske, podsjetivši da se među prvima u Dalmaciji upravo na ovom području hrvatski jezik počeo koristiti u službenim institucijama. Govorio je o razdoblju kada je talijanski bio službeni jezik, istaknuvši važnost povijesnih iskoraka i odluka čiji se rezultati katkad čekaju desetljećima.

Poručio je i kako vrijeme koje protekne od neke ideje do njezine realizacije može biti vrlo dugo, zbog čega je važno ustrajati na zacrtanim ciljevima. Na kraju obraćanja okupljenima je poželio mnogo sreće i uspjeha. "Neka nam Hrvatska bude biser", zaključio je Milanović.

Svečanost okupila brojne uzvanike, gradonačelnik zasvirao trubu

Svečana sjednica, koja je i dalje u tijeku, okupila je brojne uzvanike iz političkog, javnog i društvenog života.

Predsjednika Republike na dolasku u Apfel Arenu dočekali su makarski gradonačelnik Zoran Paunović i gradska delegacija, a pri ulasku u dvoranu okupljeni su ga pozdravili velikim pljeskom. Svečanosti nazoče i ministrica Marija Vučković, zamjenik splitsko-dalmatinskog župana Ante Šošić, brojni gradonačelnici i načelnici te delegacije gradova prijatelja iz Crne Gore, Bosne i Hercegovine i Italije. Posebnu pozornost tijekom svečanosti privukao je i gradonačelnik Zoran Paunović, koji je svoj prigodni govor završio svirajući trubu. Uz klavirsku pratnju Petre Šošić, profesorice u Gradskoj glazbi Makarska, izveo je skladbu "Orientale" skladatelja Josepha Édouarda Barata.

Paunović je svojedobno i sam bio član Gradske glazbe Makarska, koja ove godine obilježava 200 godina postojanja.