Milanović u Lori: "Hrvatska je ovdje nastala. A Mornarica je u 11 godina dobila dva broda. To je ništa"

Predsjednik Republike i vrhovni zapovjednik Oružanih snaga Zoran Milanović sudjelovao je danas u splitskoj Lori na obilježavanju Dana Hrvatske ratne mornarice i 35. obljetnice njezina utemeljenja.

U govoru se osvrnuo na dugu pomorsku tradiciju Hrvatske, važnost dalmatinske obale za nastanak hrvatske države, ali i na ono što smatra nedovoljnim ulaganjem u Hrvatsku ratnu mornaricu.

„Nijedan drugi slavenski narod nema maritimnu i pomorsku povijest kao što je imamo mi, kao što je imaju Hrvati“, poručio je Milanović.

"Hrvatska je ovdje nastala"

Posebno se osvrnuo na prostor Splita i okolice, navodeći Solin, Bijaće, Plano i Muć kao mjesta prvih materijalnih i duhovnih tragova hrvatstva, hrvatskog imena i države.

„Hrvatska je ovdje nastala“, rekao je.

Prostor srednje Dalmacije opisao je kao mjesto na kojem su se stvarale prve strukture hrvatske vlasti i identiteta.

„Taj prostor je i rodilište i kolijevka, a bogami i dječja soba mlade hrvatske države. Odavde je krenulo hrvatsko ime“, kazao je.

Govoreći o pomorskoj i brodograđevnoj tradiciji, upozorio je da bi Hrvatska učinila veliku pogrešku kada bi dopustila nestanak znanja koja su se razvijala stoljećima.

„Bilo bi loše i zlo da to znanje i te tehnologije i taj način života izgubimo“, rekao je.

"Hrvatska konačno mora graditi ratne brodove"

Milanović smatra da država mora učiniti sve kako bi zadržala brodogradnju.

„Treba učiniti sve što je moguće, a iz godine u godinu sve je teže, da Hrvatska zadrži brodogradnju, da Hrvatska konačno gradi i ratne brodove“, poručio je.

Potom se osvrnuo na obalne ophodne brodove.

Podsjetio je da je sastavljanje broda Omiš gledao još 2015. godine, da je brod spušten u more 2016., ali da je zaplovio tek tri godine poslije. Prema planovima o kojima je govorio, svih pet obalnih ophodnih brodova trebalo je ploviti do kraja 2018. godine.

„Omiš je isplovio tek 2019. godine, nakon njega prošle godine, ako se ne varam, a ne varam se, Umag. I to je to“, rekao je.

Zatim je iznio vrlo oštru ocjenu dosadašnjeg tempa opremanja HRM-a.

„To je sve što je Hrvatska ratna mornarica dobila u zadnjih 11 godina. To je uopće deplasirano nazvati nedovoljnim i reći da je to premalo. To je ništa.“

"Ne možeš to mijenjati kao bičve"

Milanović je upozorio i da odluke o nabavi složenih vojnih sustava imaju posljedice koje traju godinama.

„Ne možeš to mijenjati kao bičve. Svaki dan, dva puta. Ne ide“, rekao je.

Kako je kazao, jednom nabavljeni sustav koristi se godinama, zbog čega država godinama „bere korist“ od dobre odluke, ali isto tako „plaća cijenu loših ili nedovoljno promišljenih odluka“.

Posebno je izdvojio projekt hrvatskih korveta.

„Mi pričamo već duže vremena o prvo jednoj, a onda dvije hrvatske korvete. Zadnjih osam mjeseci o tome se ne govori ništa, ne radi se ništa“, rekao je.

Dodao je da može razumjeti ako za takav projekt nema novca, ali smatra da je vrijeme da se o njemu ponovno ozbiljno razgovara.

„Da postavimo, ja bih rekao, kao imperativ to da se brodovi, koliko je god to moguće, grade u hrvatskim brodogradilištima ili u hrvatskom brodogradilištu i na hrvatskim navozima“, kazao je.

"Ovo nije resurs, ovo je domovina"

Milanović je potom ponovno govorio o hrvatskoj obali i osobnoj povezanosti sa splitskim područjem.

„Ovo je jedinstven prostor. Ja ga ne mogu zvati resurs jer ovo nije parcela, ovo je domovina“, rekao je.

Prisjetio se i da je upravo u zaljevu pred kojim je govorio naučio plivati kao dijete od četiri ili pet godina.

„Koliko god mogu biti objektivan, ovo more i ova obala su u Europi jedinstveni. I naši su“, rekao je.

"Brod je ambasador"

Govoreći o suvremenom ratovanju, Milanović je kazao da se uloga tradicionalnih borbenih sredstava mijenja, ali da ratni brod ima i funkciju koju druga vojna sredstva nemaju.

„Brod, osim što može biti ubojit, što može odvratiti, brod je ambasador. Brod je satnija ambasadora. Brod je vidljiv. Brod vrišti, kliče, kriči. On predstavlja državu i svatko ga vidi“, rekao je.

Dodao je da je brod na moru gotovo cijele godine i da je zbog toga i dio hrvatskog identiteta.

„Hrvatska nacija je svijest i želja o pripadnosti istom krugu ljudi“, poručio je.

"To je smrtno ozbiljno i tu nema zezanja"

Na kraju govora pozvao je one koji odlučuju o financiranju da krenu u realizaciju barem dijela projekata koji su već predviđeni službenim dokumentima.

„Čak i kada se prema tome ponašamo manje ozbiljno, ja smatram i dalje da je to jako ozbiljno. Da je to smrtno ozbiljno i da tu nema zezanja“, rekao je.

Milanović je izrazio nadu da će se stanje uskoro promijeniti i da će Hrvatska pokrenuti cjelovit i smislen proces razvoja Ratne mornarice.

„Mornarica koja za mene u hrvatskom identitetu i tradiciji nikad nije ni prestala postojati – ona nije dobila ništa“, zaključio je.