Milanović u četvrtak dolazi u Gata

U Gatima će se u četvrtak, 1. listopada, obilježiti 84 godine od jednog od najtežih dana u povijesti ovog poljičkog mjesta. Komemoracija u spomen na 96 ubijenih mještana održat će se kod župne crkve sv. Ciprijana, pod visokim pokroviteljstvom predsjednika Republike Hrvatske Zorana Milanovića.

Gata su 1. listopada 1942. godine doživjela tragediju koja je ostavila dubok trag u povijesti cijelih Poljica. U pokolju je život izgubilo 96 ljudi, među kojima osmero djece, a selo je spaljeno. Povijesni izvori zločin povezuju s četničkim snagama uz sudjelovanje i potporu talijanskih okupacijskih snaga. Wikipedia

Misa pa komemoracija

Ovogodišnje obilježavanje započinje u 10.30 sati, kada će u župnoj crkvi sv. Ciprijana biti služena sveta misa zadušnica za sve stradale.

Nakon mise, u 11.15 sati, kod župne crkve održat će se komemoracija i polaganje vijenaca u znak sjećanja na žrtve.

Obilježavanje organiziraju Grad Omiš, Župni ured Gata i Mjesni odbor Gata, a dio programa bit će i učenici tamošnje Osnovne škole „1. listopada 1942.“, koja upravo datum tragedije nosi u svom imenu.

Gata se žrtava prisjećaju svake godine, a obljetnica ponovno okuplja mještane i predstavnike institucija na mjestu na kojem se već desetljećima čuva uspomena na ubijene. Isti oblik obilježavanja – misa, komemoracija i polaganje vijenaca – održavan je i prethodnih godina.