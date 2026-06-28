Milanović stiže u Supetar

Predsjednik Republike Hrvatske Zoran Milanović u ponedjeljak, 29. lipnja 2026. godine, boravit će u Supetru, gdje će sudjelovati na svečanoj sjednici Gradskog vijeća Grada Supetra.
Kako je najavljeno iz Ureda predsjednika Republike Hrvatske, Milanović u Supetar dolazi povodom obilježavanja Dana Grada i blagdana sv. Petra i Pavla.
Svečana sjednica u podne
Svečana sjednica Gradskog vijeća Grada Supetra održat će se s početkom u 12 sati u prostoru Waterman Forum Svpetrvs Resorta.
Na sjednici je predviđeno i prigodno obraćanje predsjednika Republike.
Supetar obilježava svoj dan
Dolazak predsjednika Republike bit će dio programa obilježavanja Dana Grada Supetra i blagdana sv. Petra i Pavla, koji se tradicionalno obilježavaju krajem lipnja.
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