Milanović stigao u Omiš: „Ovo je grozan događaj, prirodni, a možda ne samo prirodni“

Predsjednik Republike Hrvatske Zoran Milanović stigao je danas u Omiš kako bi se upoznao sa situacijom nakon velikog požara koji je poharao omiško područje. Izrazio je zahvalnost svima koji su se borili protiv vatrene stihije.

„Ovo je grozan događaj, prirodni, a možda ne samo prirodni“, kazao je Milanović komentirajući požar i njegove posljedice.

Predsjednik je pritom posebno zahvalio vatrogascima i svima ostalima koji su tijekom dramatične noći sudjelovali u gašenju požara i spašavanju ljudi i imovine.

„Izražavam zahvalnost svima onima koji su se borili protiv vatre“, poručio je Milanović.

Požar je iza sebe ostavio golemu materijalnu štetu, a tijekom dana policija je na opožarenom području pronašla i mrtvo tijelo osobe. O okolnostima smrti bit će proveden očevid kojim će rukovoditi nadležni državni odvjetnik.