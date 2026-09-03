Milanović stao na stranu Ličana: "Institucije zakazale, prosvjednici imaju moju podršku"

Predsjednik Republike Zoran Milanović oglasio se o problemu nezakonitog odlaganja opasnog otpada u Gospiću te otvoreno podržao prosvjed kojim se od nadležnih institucija traži rješavanje tog problema i utvrđivanje odgovornosti.

Milanović je poručio kako su očuvanje prirode i okoliša, a time i zdravlja ljudi, među najvišim vrednotama ustavnog poretka Republike Hrvatske te da javna okupljanja i mirne prosvjede kojima je cilj njihova zaštita treba podržati.

Posebno se osvrnuo na slučaj opasnog otpada u Gospiću, pri čemu je kritizirao reakciju državnih institucija.

"Svako javno okupljanje i mirni prosvjed kojemu je cilj očuvanje prirode, čovjekova okoliša i zdravlja ljudi treba podržati, pogotovo u situaciji kada su institucije države propustile to učiniti kao u slučaju nezakonitog odlaganja opasnog otpada u Gospiću", poručio je predsjednik.

„Građani imaju pravo dobiti odgovore“

Milanović smatra kako se o problemu počelo ozbiljno govoriti tek zahvaljujući pojedincima i udrugama građana koji su na njega upozoravali više od dvije godine.

Zbog toga, istaknuo je, hrvatska javnost, a posebno stanovnici Gospića i Like, imaju pravo tražiti odgovore koje, prema njegovim riječima, do danas nisu dobili.

Predsjednik je prosvjed u Zagrebu opisao kao poziv građana nadležnim institucijama da brže i učinkovitije pristupe rješavanju problema opasnog otpada, ne samo u Gospiću nego i na drugim lokacijama.

Istodobno je zatražio da se utvrdi odgovornost svih koji su omogućili uvoz i nezakonito odlaganje takvog otpada.

"Prosvjed koji traži zaštitu prirode, čovjekova okoliša i zdravlja ljudi, kao i odgovornost za kršenje zakona ima moju podršku jer zapravo traži očuvanje vrednota hrvatskog ustavnog poretka čija je zaštita i moja dužnost", zaključio je Milanović.