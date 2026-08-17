Milanović sprema izvanredni Sabor zbog 45.000 tona ilegalnog otpada

Izvanredna sjednica saborskog Odbora za zaštitu okoliša i prirode, koja se danas održava u Gospiću zbog problema s ilegalno odloženim otpadom, prekinuta je nedugo nakon početka, a sjednicu su nakon burne rasprave napustili predstavnici lijeve oporbe, ali i građanskih inicijativa, koje su ustvrdile da im se pokušava onemogućiti postavljanje pitanja. Predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić poručio je da nastavak sjednice "nema više nikakvog smisla" te najavio odlazak cijele lijeve oporbe. Tome je prethodila žestoka rasprava tijekom koje je Hrvoje Zekanović vikao da oporbi nije stalo do Gospićana te ih optuživao da ne razumiju saborski Poslovnik.

Jutarnji list, pozivajući se na izvore bliske Uredu predsjednika, piše da će predsjednik Republike Zoran Milanović zbog ekološke katastrofe u Lici vrlo vjerojatno sazvati izvanrednu sjednicu Hrvatskog sabora. Iako se čelnici oporbe nakon prekida sjednice u Gospiću još nisu čuli s Milanovićem, prema informacijama Jutarnjeg ranije je dogovoreno da će predsjednik, u slučaju da sjednica saborskog Odbora ne uspije, vrlo vjerojatno zatražiti izvanredno zasjedanje Sabora.

Na lokaciji gotovo 45.000 tona ilegalno dovezenog otpada

Na današnjoj sjednici izneseni su i novi detalji o razmjerima problema. Direktor Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost rekao je da se na lokaciji PPK Velebit nalazi gotovo 45.000 tona ilegalno dovezenog otpada. Oko 33.000 tona je zakopano, oko 4500 tona rasuto je po silosima, dok se ispred njih nalazi još oko 650 tona otpada u približno 300 velikih vreća. Unutar silosa nalazi se i gotovo 6000 tona pomiješanog opasnog i neopasnog otpada. Fond lokaciju opisuje kao iznimno kompleksnu te ju je odredio kao prioritet za sanaciju.

Ministrica zaštite okoliša i zelene tranzicije Marija Vučković poručila je da su postupci nabave za dvije faze uklanjanja otpada već u tijeku, dok se postupak za zakopani otpad priprema. "Ova će se lokacija sanirati", poručila je.

Rok za ponude 25. kolovoza

Za uklanjanje oko 4500 tona otpada raspisan je novi natječaj procijenjene vrijednosti 4,7 milijuna eura bez PDV-a, a ponude se mogu dostaviti do 25. kolovoza. Isti rok vrijedi i za uklanjanje oko 650 tona otpada iz velikih vreća. Prema dokumentaciji nabave, odvoz i zbrinjavanje tog dijela otpada trebalo bi završiti u roku od godinu dana.

Najveći problem predstavlja zakopani otpad. Fond je zbog njegova zbrinjavanja kontaktirao 70 odlagališta opasnog otpada i spalionica diljem Europske unije kako bi provjerio njihove kapacitete, mogućnost prihvata otpada i cijene. Rok za njihove odgovore je 24. kolovoza. Paralelno se priprema žurni pregovarački postupak za iskopavanje, pripremu, odvoz i zbrinjavanje zakopanog otpada izvan lokacije. Planirano je i njegovo privremeno prekrivanje folijom kako bi se tijekom sanacije smanjilo procjeđivanje oborinskih voda kroz otpad.