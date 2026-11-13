Milanović snimljen ispred hotela u Splitu, evo zbog čega je danas u Dalmaciji

Predsjednik Republike Hrvatske Zoran Milanović snimljen je danas ispred hotela Marriott u Splitu, uoči dolaska u Trogir, gdje će nazočiti svečanoj sjednici Gradskog vijeća povodom Dana grada i blagdana njegova zaštitnika, sv. Ivana Trogirskog.

Svečana sjednica održava se danas, u petak, 13. studenoga, s početkom u 11 sati u Kantunu kulture, a među uzvanicima je najavljen i predsjednik Milanović.

Trogir dodjeljuje nagrade zaslužnim pojedincima i udrugama

Na svečanoj sjednici bit će uručene godišnje nagrade i priznanja Grada Trogira pojedincima i udrugama koji su svojim radom i djelovanjem pridonijeli razvoju lokalne zajednice.

Sjednica je dio programa obilježavanja Dana grada i blagdana sv. Ivana Trogirskog, koji se tradicionalno slavi 14. studenoga.

Sutra procesija, a navečer besplatan koncert Nine Badrić

Središnji program proslave nastavlja se u subotu, 14. studenoga, na sam blagdan sv. Ivana Trogirskog.

U jutarnjim satima održat će se svečana misa i tradicionalna procesija, uz promenadni nastup Narodne glazbe Trogir.

Za večernji dio programa pripremljen je koncert Nine Badrić, koji počinje u 20 sati na Trgu Ivana Pavla II.

Ulaz na koncert je slobodan.

Trogir će tako svoj dan obilježiti nizom svečanih, vjerskih i zabavnih događanja, a današnja svečana sjednica okupit će predstavnike javnog i političkog života, među kojima i predsjednika Republike Zorana Milanovića.