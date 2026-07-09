Milanović se u Crnoj Gori sastao s predstavnicima Hrvata: "Važno nam je da imamo sugovornike"

Predsjednik Republike Zoran Milanović, koji boravi u radnom posjetu Crnoj Gori, sastao se danas u Donjoj Lastvi s predstavnicima hrvatske nacionalne manjine. U središtu razgovora bili su položaj Hrvata u Crnoj Gori, politička i gospodarska situacija u zemlji te odnosi između Hrvatske i Crne Gore.

Nakon sastanka održanog u Domu kulture "Josip Marković", Milanović je izrazio zadovoljstvo što je riješeno pitanje vlasništva nad tom zgradom.

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Drago mi je da je imovinski problem oko Doma kulture riješen, da je ustupljen hrvatskoj državi i da će Hrvati u Crnoj Gori i ubuduće koristiti ovu zgradu. To je bilo otvoreno pitanje. Siguran sam da će hrvatska država sada i uložiti u Dom kulture - rekao je predsjednik.

Dodao je kako se razgovaralo i o mogućnostima poboljšanja položaja hrvatske zajednice u Crnoj Gori te važnosti dobrih odnosa dviju država.

Razgovarali smo i o tome kako je Hrvatima u Crnoj Gori, kako im može biti bolje i kako da, kao lojalni i samosvjesni građani Crne Gore, doprinesu odnosima dviju država koji su dobri. Meni, kao i svima u Hrvatskoj koji se bavimo državnim poslovima, važno je da imamo sugovornika u Crnoj Gori, ljude s kojima možemo razgovarati normalnim tonom, a što imamo s većinom država u regiji, ali ne sa svima - poručio je Milanović.

S predsjednikom su se sastali predsjednik Hrvatskog nacionalnog vijeća Crne Gore Zvonimir Deković, predsjednik Hrvatske građanske inicijative i zastupnik u Skupštini Crne Gore Adrijan Vuksanović, dopredsjednik Hrvatskog nacionalnog vijeća Darko Perić te članovi Vijeća Aleksandar Bijelić, Kristina Janović i Tanja Grabić, glavna urednica Radija Dux.

Dom kulture "Josip Marković", u kojem je održan sastanak, osnovan je 1922. godine zahvaljujući Hrvatima iz Donje Lastve i smatra se jednom od najvažnijih ustanova hrvatske zajednice u Crnoj Gori. Zgrada je 2025. godine darovana hrvatskoj zajednici kao simbol prijateljstva i dijaloga između Hrvatske i Crne Gore te rješavanja otvorenih pitanja vezanih uz položaj hrvatske manjine.

Nakon sastanka s predstavnicima Hrvata, Milanović će sudjelovati na svečanosti u rezidenciji predsjednika Crne Gore povodom obilježavanja Dana državnosti te zemlje.