Milanović s vrhovnim NATO-ovim generalom: Razgovarali o Ukrajini, sigurnosti Europe i stanju na Kosovu

Predsjednik Republike Zoran Milanović sastao se u srijedu na Pantovčaku s vrhovnim zapovjednikom savezničkih snaga NATO-a u Europi (SACEUR) i zapovjednikom američkih snaga za Europu (U.S. EUCOM), generalom Alexusom G. Grynkewichem.

General Grynkewich u Hrvatsku je stigao na poziv načelnika Glavnog stožera Oružanih snaga RH, general-pukovnika Tihomira Kundida. Kao jedan od dvojice strateških zapovjednika NATO-a, zadužen je za odvraćanje i obranu država članica Saveza te za provedbu svih vojnih operacija i misija.

Tijekom sastanka razgovaralo se o aktualnim sigurnosnim izazovima u Europi, među kojima su ruska agresija na Ukrajinu, stanje u euroatlantskom prostoru te stabilnost jugoistočne Europe.

Milanović je pritom poručio kako je NATO obrambeni savez u kojem Hrvatska sudjeluje solidarno, vodeći računa o vlastitim nacionalnim interesima. Naglasio je i važnost donošenja političkih odluka konsenzusom među članicama Saveza te istaknuo da je kolektivna obrana od posebnog značaja za Hrvatsku.

Predsjednik je također upozorio na važnost očuvanja stabilnosti u jugoistočnoj Europi, pri čemu je kao jedno od ključnih pitanja izdvojio Kosovo.

Na sastanku su, uz generala Grynkewicha, sudjelovali i američka veleposlanica u Hrvatskoj Nicole McGraw te više američkih vojnih dužnosnika, dok su uz predsjednika Milanovića bili njegovi savjetnici za obranu, vanjsku politiku i nacionalnu sigurnost, kao i predstavnici Oružanih snaga Republike Hrvatske.