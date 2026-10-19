Milanović primio predstavnike Udruge Roma: Otkrili mu s kakvim se problemima suočavaju, jedan posebno istaknuli

Predsjednik Republike Zoran Milanović primio je danas izaslanstvo Udruge Svjetske organizacije Roma u borbi protiv diskriminacije, rasizma i siromaštva, udruge sa sjedištem u Zagrebu koja od 2009. godine aktivno djeluje na suzbijanju rasizma te unapređenju položaja Roma u društvu.

Tijekom susreta predsjednik Udruge Toti Dedić predstavio je predsjedniku Milanoviću ključne projekte Udruge, s posebnim naglaskom na sportske inicijative koje povezuju djecu i mlade različitih nacionalnih, vjerskih i društvenih skupina. Pri tom je posebno istaknuo uspjeh jednog od njihovih najvažnijih projekata, a to su dječji sportski kampovi namijenjeni djevojčicama i dječacima, pripadnicima nacionalnih manjina, u dobi od osam do osamnaest godina. Do sada je uspješno organiziran 31 kamp diljem Hrvatske, rečeno je na sastanku te istaknuto da je ovu inicijativu 2017. godine prepoznala i UEFA, uvrstivši kampove među najbolje sportske projekte za mlade u Europi.

Organizacija također kontinuirano sudjeluje u aktivnostima europske mreže FARE (Football Against Racism in Europe), koja se zalaže za suzbijanje rasizma i drugih oblika diskriminacije u nogometu i sportu. Kroz te aktivnosti organiziraju se nogometni turniri kroz koje se nastoji pokazati da sport nadilazi nacionalne, kulturne i vjerske razlike te da zajednička igra i suradnja mogu pridonijeti izgradnji društva utemeljenog na međusobnom poštovanju.

U izaslanstvu su stoga bili i članovi Nogometnog kluba Parag iz Međimurja koji je, kako je istaknuto, ponos hrvatskih Roma. Klub je osnovan 2010., natječe se u Trećoj nogometnoj ligi Hrvatskog nogometnog saveza u Međimurskoj županiji. Članovi NK Parag kažu kako su primjer integracije Roma kroz sport. No, ipak i dalje nailaze na nerazumijevanje u nekim sredinama, a problem im je i činjenica što nemaju svoje nogometno igralište.

Na sastanku se razgovaralo i o općem položaju Roma u Hrvatskoj, pri čemu je naglašeno kako pomaka na bolje ima, ali promjene idu sporo. Kao dobar primjer istaknuta je činjenica što sve više romske djece završava školsko obrazovanje.

Osim predsjednika Udruge Totija Dedića, u izaslanstvu Udruge Svjetske organizacije Roma u borbi protiv diskriminacije, rasizma i siromaštva bili su redovita profesorica na Odsjeku za etnologiju i kulturnu antropologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu Marijeta Rajković Iveta, dopredsjednik Udruge Rehat Ristemi, savjetnik Udruge Nikola Kriković, članovi Damir Azizi i Andrej Schilling te članovi međimurskog Nogometnog kluba Parag Vjeran Balog, Božo Ignac, Vlado Oršuš, Alen Oršuš, Davor Oršuš, Karlo Kalanjoš, Milan Oršoš i Krešo Tomić.

Uz predsjednika Milanovića bio je povjerenik Predsjednika za sport Tomislav Paškvalin.