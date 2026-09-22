Milanović primio organizatore velikog znanstvenog skupa: U Zagreb stiže oko 300 sudionika

Predsjednik Republike Zoran Milanović primio je članove Organizacijskog odbora znanstvenog skupa CROSCIENCE 2026., koji će se 24. i 25. rujna održati u Zagrebu. Domaćini ovogodišnjeg okupljanja su Prirodoslovno-matematički i Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu.

Organizatori ističu kako CROSCIENCE nije zamišljen kao klasični znanstveni kongres, nego kao platforma koja povezuje hrvatske znanstvenike koji djeluju u zemlji i inozemstvu, različite generacije i znanstvene discipline.

Prvo izdanje održano je u Rijeci 2024. godine i okupilo je 300 sudionika, a približno jednak broj znanstvenika iz Hrvatske i inozemstva očekuje se i ove godine.

Štagljar: „Sve što činimo je iz ljubavi prema znanosti i Hrvatskoj“

Jedan od ciljeva inicijative je stvaranje trajne mreže hrvatske znanosti koja bi omogućila kontinuirani dijalog između znanstvenika, donositelja političkih odluka i poslovnog sektora.

„Ponovno održavanje skupa potvrđuje kako je naša inicijativa uspjela i sretni smo zbog toga jer sve što činimo je iz ljubavi prema znanosti i Hrvatskoj“, poručio je akademik prof. dr. sc. Igor Štagljar sa Sveučilišta u Torontu, jedan od utemeljitelja inicijative CROSCIENCE.

Među pokretačima inicijative su i poznata imena hrvatske znanosti poput Igora Rudana, Nenada Bana, Ivana Đikića, Stipana Jonjića, Ivane Novak Nakir, Ive Tolić i Adrijane Vinter.

Od mladih znanstvenika do biotehnoloških start-upova

Prvi dan skupa bit će posvećen rezultatima koje je inicijativa ostvarila od 2024. do 2026. godine te konkretnim primjerima suradnje hrvatskih znanstvenika u zemlji i inozemstvu.

Drugog dana održat će se panel-rasprave o nekim od ključnih pitanja hrvatske znanosti – podršci mladim znanstvenicima, financiranju znanosti, njezinoj ulozi u medijima i javnom prostoru, povezivanju znanosti i industrije te pokretanju biotehnoloških start-upova.

Na sastanku s Milanovićem, uz Štagljara, bili su Igor Rudan, Iva Tolić, Adrijana Vinter, dekanica PMF-a Ivančica Ternjej i prodekanica Martina Jakovčić.