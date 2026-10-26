Milanović pred 85 Hrvata izgovorio riječi koje se ne čuju svaki dan: "Nitko to nema pravo reći osim vas"

„Ovo je svake godine poseban događaj i ne mogu opisati dubinu zahvalnosti i poštovanja koju osjećam prema vama“, poručio je danas predsjednik Republike Zoran Milanović dobrovoljnim darivateljima krvi na svečanosti uručivanja odlikovanja Red Danice hrvatske s likom Katarine Zrinske za plemenitu i humanitarnu aktivnost darivanja krvi više od sto puta za muškarce, odnosno sedamdeset pet puta za žene u 2024. godini.

„Spadamo među države i društva u kojima je kultura i praksa doniranja krvi na visokoj razini i već jesmo među najboljima i najplemenitijima, zahvaljujući ljudima kao što ste vi“, rekao je predsjednik Milanović. „Poslovicu kojom se Hrvati lako razmeću - Toliko si dobar da bi ti dao krvi - trebalo bi zaštititi jer u stvari nitko to nema pravo reći osim vas. Postalo je uvriježena metafora, međutim, to radite jedino vi“, dodao je Predsjednik.

„Ono što vas čini posebnima kao skupinu ljudi je to da ste ispunili jedan kriterij, koji je stotinu ili sedamdeset i pet donacija davanja krvi, a opet svaka je vaša priča posebna i svaki motiv je poseban, ljudski“, zaključio je predsjednik Milanović.

Red Danice hrvatske s likom Katarine Zrinske, odlikovanje koje im je u ponedjeljak uručio Predsjednik Republike, primilo je 85 dobrovoljnih darivatelja krvi i to 11 žena i 74 muškarca: Bartolić Zdravko, Brcko Željka, Brčina Antun, Brulić Samir, Buljan Luka, Bunčić Toma, Cestar Milivoj, Cipriš Ivan, Crnković Dražen, Cuvaj Tomislav, Čiček Vlado, Čunčić Stjepan, Djarmati Slavko, Đurin Marica, Filipić Željko, Gajski Nenad, Galović Mladen, Golubar Josip, Gradečak Boris, Haramina Željko, Hašpl Jirka, Horak Vitomir, Horvatinović Mladen, Ilić Miroslav, Ivanković Zdravko, Janeš Silvana, Jurekić Savka, Klasan Vlado, Knežević Dragutin, Kocijan Zdravko, Kohajda Tomislav, Kokić Josip, Korman Damir, Kos Vladimir, Kosalec Miroslav, Kosalec Zvonko, Kožić Alen, Kukec Tomislav, Kulež Zlatko, Kušen Anton, Lesić Miljenko, Losso Siniša, Magdić Božica, Malkoč Ivan, Medved Dalibor, Mihalić Alen, Mihić Miroslav, Milde Alen, Milek Mladen, Milovec Slobodan, Mlakar Hrvoje, Mučnjak Vesnica, Mutak Mladen, Novak Vladimir, Novak Zlatko, Obad Igor, Pajnić Zdravko, Paunović Zdenko, Petak Stjepan, Pintač Zdravka, Polak Damir, Poljak Stjepan, Poznić Ivan, Puzić Bojan, Radošević Darko, Rebić Željko, Ružić Dubravko, Stojko Stanislav, Stojko Vera, Šeničnjak Zoran, Šimek Stanko, Šimunović Zdravko, Štefanec Mladen, Štefanec Sanela, Štulac Vladimir, Švegović Mario, Težak Marija, Tičak Tihomir, Uroić Stjepan, Varjačić Mladen, Varžić Ivica, Visinski Stjepan, Vuksanić Tomislav, Vulić Robert i Zimet Adam.

U ime odlikovanih obratila se dobrovoljna davateljica krvi Sanela Štefanec: „Dolazimo iz različitih krajeva Hrvatske, različitih smo životnih priča i godina, ali nas povezuje jedna jednostavna i velika stvar – želja da pomognemo drugima. Ponosni smo što Republika Hrvatska ima dovoljno sigurne krvi i krvnih pripravaka za potrebe zdravstvenog sustava. To je dokaz da u našoj zemlji još uvijek postoji veliko bogatstvo – ljudi koji su nesebično spremni pomoći drugome“.

U ime sto trideset društava Hrvatskog crvenog križa, volontera i djelatnika te prisutnih dobrovoljnih darivatelja krvi, predsjedniku Milanoviću na prijamu i odlikovanjima zahvalio je predsjednik Hrvatskog crvenog križa Željko Grubišić koji je istaknuo da je jedina konstanta u vremenima kada ništa nije sigurno uvijek ista, a to je rad Hrvatskog crvenog križa i pomoć onima koji su ugroženi. „Na vrhu piramide onih koji pomažu su naši darivatelji krvi, koji su naši heroji. Njima treba odati veliko priznanje, a vaša gesta dodjelom visokih državnih priznanja je i taj čin. Hvala vam od srca“, poručio je predsjednik Hrvatskog crvenog križa.

Osim predsjednika Hrvatskog crvenog križa dodjeli odlikovanja prisustvovali su izvršni predsjednik Hrvatskog crvenog križa Robert Markt, voditeljica Službe za zdravstvene djelatnosti Suzana Borko te ravnateljica Hrvatskog zavoda za transfuzijsku medicinu prim. dr. sc. Irena Jukić i voditeljica Odjela za prikupljanje krvi dr. Patricija Topić Šestan.

Uz predsjednika Milanovića bili su savjetnica Predsjednika za ljudska prava i civilno društvo Melita Mulić, savjetnik Predsjednika za vanjsku i europsku politiku Neven Pelicarić, savjetnica Predsjednika za odgoj i obrazovanje Jadranka Žarković i povjerenik Predsjednika Republike za sport Tomislav Paškvalin te predsjednik Državnog povjereništva za odlikovanja i priznanja akademik Velimir Neidhardt.