Milanović pozvao Hrvate u BiH na izbore: "Izađite i izaberite svoje istinske predstavnike"

Uoči Općih izbora u Bosni i Hercegovini, koji će se održati u nedjelju, 4. listopada, predsjednik Republike Hrvatske Zoran Milanović uputio je poruku i poziv Hrvatima iz Bosne i Hercegovine da izađu na izbore. Poruku predsjednika Milanovića prenosimo u cijelosti:

„Republika Hrvatska i Bosna i Hercegovina dvije su susjedne i prijateljske države koje ne povezuje samo duga zajednička povijest, najduža državna granica i velika gospodarska suradnja, nego ih više od svega povezuje hrvatski narod, koji stoljećima živi u Bosni i Hercegovini i koji je konstitutivan narod današnje Bosne i Hercegovine jednako kao Bošnjaci i Srbi. Državni je interes Republike Hrvatske cjelovita, stabilna i sigurna Bosna i Hercegovina, kao što je državni i nacionalni interes, ali i ustavna obveza, Republike Hrvatske zaštita prava i položaja Hrvata u Bosni i Hercegovini.

Dužnost je stoga Republike Hrvatske učiniti sve da Hrvati ostanu konstitutivan narod Bosne i Hercegovine te da imaju svoje legitimne predstavnike u tijelima vlasti na svim razinama. Štoviše, uvjeren sam kako je to najbolje i za Bosnu i Hercegovinu jer su upravo Hrvati poveznica koja sprječava daljnju destabilizaciju te države i motor koji vuče Bosnu i Hercegovinu prema Europskoj uniji.

Pred Bosnom i Hercegovinom su Opći izbori na državnoj i entitetskoj razini na kojima će se birati članovi Predsjedništva Bosne i Hercegovine te zastupnici u državnom i entitetskim parlamentima. Smatram važnim da pripadnici sva tri konstitutivna naroda – Hrvata, Bošnjaka i Srba – ovoga puta izaberu svog legitimnog predstavnika u Predsjedništvo Bosne i Hercegovine, kao i svoje legitimne parlamentarne zastupnike. Za Hrvate je to posebno važno jer od 2018. godine u Predsjedništvu Bosne i Hercegovine nisu imali svojeg legitimnog predstavnika.

Kako bi ispravili tu nepravdu, učvrstili svoju konstitutivnost i zaštitili svoj položaj i prava, Hrvati u Bosni i Hercegovini trebaju izaći na izbore. Pozivam stoga Hrvatice i Hrvate u Bosni i Hercegovini da 4. listopada u što većem broju izađu na izbore, glasaju i izaberu svoje istinske predstavnike. Hrvatski narod u Bosni i Hercegovini sada ima priliku pokazati što je njegova istinska volja jer je svjestan, uvjeren sam, kako je to preduvjet opstanka Hrvata u Bosni i Hercegovini, ali i temelj za trajnu stabilnost i funkcioniranje Bosne i Hercegovine“.