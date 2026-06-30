Predsjednik Republike Zoran Milanović sazvao je konferenciju za medije na Pantovčaku i oštro napao premijera Andreja Plenkovića zbog spora oko sudjelovanja Hrvatske vojske na vojnom mimohodu u Parizu. Povod novom sukobu na relaciji Pantovčak – Banski dvori jest poziv Hrvatskoj vojsci za sudjelovanje na mimohodu u Francuskoj, čemu se Milanović usprotivio. Predsjednik tvrdi da je riječ o političko-vojnoj manifestaciji u kojoj Hrvatska ne bi trebala sudjelovati, dok je premijer ranije poručio kako od načelnika Glavnog stožera Tihomira Kundida očekuje ostavku ako ne pošalje vojsku u Pariz.

Kako piše Index, Milanović je u obraćanju poručio da se u ovom slučaju ne radi samo o mimohodu u Parizu, nego o pitanju zapovijedanja Hrvatskom vojskom i ovlastima predsjednika kao vrhovnog zapovjednika. Milanović je ustvrdio da Plenković s njim nije razgovarao o pozivu iz Francuske, iako je, prema njegovim riječima, poziv stigao još prije gotovo dva mjeseca. Predsjednik smatra da se pokušalo zaobići njega kao vrhovnog zapovjednika te odluku prebaciti na druge aktere u sustavu.

Optužio Vladu za pritisak na načelnika Glavnog stožera

Posebno oštar Milanović bio je govoreći o načelniku Glavnog stožera Tihomiru Kundidu. Predsjednik tvrdi da su prema Kundidu išli pozivi i pritisci da se pojavi u Vladi, što je Milanović protumačio kao zadiranje u sustav zapovijedanja. Naglasio je da se o pitanjima raspolaganja Oružanim snagama ne može odlučivati bez vrhovnog zapovjednika te da vojska mora funkcionirati po načelu subordinacije i jednočelništva.

"Može biti samo jedan kada je u pitanju upravljanje Hrvatskom vojskom", poručio je Milanović.

"Plenković je hrvatski Vučić"

U najžešćem dijelu obraćanja Milanović je premijera usporedio s predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem, rekavši da se u Hrvatskoj pokušava ugušiti svaki oblik otpora "jednoumlju i jednovlasti hrvatskog Aleksandra Vučića". Pritom je dodao da Vučića smatra autentičnim političkim liderom, dok je Plenkovića nazvao birokratom koji, kako tvrdi, "vlada, kupuje i manipulira".

Milanović se osvrnuo i na Francusku, tvrdeći da Hrvatska nije imala odgovarajući tretman od francuskih partnera. Kritizirao je činjenicu da se od Hrvatske sada očekuje sudjelovanje na francuskoj vojnoj manifestaciji, dok se, prema njegovim riječima, Francuska nije na isti način odazivala na hrvatske događaje od posebne važnosti.

Predsjednik je poručio da će umjesto toga otići na vojnu vježbu u Slunj, gdje će, kako je istaknuo, biti stvarni saveznici i partneri Hrvatske vojske.

Sukob se nastavlja

Milanovićevo obraćanje još je jednom pokazalo dubinu političkog sukoba između Pantovčaka i Banskih dvora, osobito kada je riječ o vojsci, vanjskoj politici i ovlastima u obrambenom sustavu. Predsjednik je poručio da je spreman razgovarati, ali ne, kako tvrdi, iza leđa i bez poštivanja ustavnih ovlasti vrhovnog zapovjednika. S obzirom na ton današnjeg istupa, jasno je da se najnoviji sukob Milanovića i Plenkovića neće brzo stišati.