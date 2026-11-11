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Milanović oštro kritizirao Plenkovića: "Umjesto da zagovara mir, on zagovara rat i uvlačenje Hrvatske u tuđi sukob"

„Hrvatski premijer ponižava vlastitu vojsku”,poručio je Milanović

Predsjednik Republike Zoran Milanović oštro je reagirao na izjave premijera Andreja Plenkovića iz Hrvatskog sabora, optuživši ga da vrijeđa Hrvatsku vojsku, zanemaruje probleme Oružanih snaga i vodi politiku koja, prema njegovim riječima, ne štiti hrvatske interese. U podužoj objavi na Facebooku Milanović je otvorio i pitanje sudjelovanja hrvatskih vojnika u NATO-ovu centru u Poljskoj.

- Andrej Plenković je u Hrvatskom saboru ponovno grubo uvrijedio Hrvatsku vojsku i sve njezine pripadnike. Rekao je da Hrvatska vojska „u biti nema pojma” o tome što se događa u Ukrajini te da o tome „više znaju Ministarstvo vanjskih poslova i Vlada“.

U istom je govoru ukrajinsku vojsku hvalio kao „najobučeniju, najprilagođeniju, najdinamičniju i najinteresantniju“ vojsku u Europi. Hrvatski premijer koji za saborskom govornicom ponižava vlastitu vojsku, a nekritički uzdiže tuđu, ne zastupa hrvatske interese, nego ponavlja ono što mu se diktira i suflira iz Bruxellesa.

Plenković očito i dalje žali što Hrvatska ne sudjeluje u vojnim misijama potpore Ukrajini. Umjesto da zagovara mir, on zagovara rat i uvlačenje Hrvatske u tuđi sukob. Hrvatskoj to ne treba. Hrvatskoj treba politika mira koja štiti hrvatske ljude i brine se za njih.

A tko „u biti nema pojma“? Pojma zapravo nema sam Plenković čija Vlada do danas nije uputila hrvatske vojnike u Zajednički centar za analizu, obuku i edukaciju NATO-a i Ukrajine (JATEC). To je civilno-vojna organizacija unutar zapovjedne strukture NATO-a - naglašavam NATO-a, čija smo članica - osnovana radi sustavnog proučavanja iskustava iz rata u Ukrajini i njihove primjene u razvoju budućih obrambenih sposobnosti NATO-a i Ukrajine.

Kao Vrhovni zapovjednik OSRH, još prije osam mjeseci podržao sam odlazak hrvatskih vojnika u taj centar u Poljskoj. Budući da vojnici nisu otišli, ljetos smo ponovo u više navrata, pisanim putem i usmeno, poticali Ministarstvo obrane da pošalje vojnike u navedeni NATO centar u Poljskoj. Do danas niti jedan hrvatski vojnik nije tamo otišao. Plenković očito pojma nema zašto, a trebao bi imati pojma jer odluka o slanju vojnika ovisi isključivo o MORH-u.

Još važnije je pitanje ima li Plenković pojma o problemima u OSRH i materijalnom stanju Hrvatske vojske? O svemu tome pisao sam mu 12. listopada 2026., pozvao ga da se poduzmu konkretne mjere koje su nužne za redovito djelovanje i spremnost Hrvatske vojske te mu predložio sazivanje sjednice Vijeća za obranu.

I što je Plenković učinio? Ništa, osim što je ministar obrane pozvao načelnika GS OSRH na „raport“ kako bi utvrdio, zamislite, tko je i zašto Vrhovnom zapovjedniku dao, točne, informacije o stanju u Hrvatskoj vojsci! Umjesto da je prihvatio moj poziv za sazivanje sjednice Vijeća za obranu, Plenković sa saborske govornice govori o nečemu o čemu „u biti nema pojma“.

Hrvatska vojska je profesionalna, sposobna i odana Republici Hrvatskoj i u nju imam puno povjerenje. A Plenkovića pozivam da prestane voditi samo tuđe brige i još jednom pročita dopis koji sam mu, u dobroj vjeri, uputio samo s jednim ciljem: da Vlada i MORH počnu rješavati nagomilane probleme koji muče Hrvatsku vojsku - napisao je na Facebooku.

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