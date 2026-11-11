Milanović oštro kritizirao Plenkovića: "Umjesto da zagovara mir, on zagovara rat i uvlačenje Hrvatske u tuđi sukob"

Predsjednik Republike Zoran Milanović oštro je reagirao na izjave premijera Andreja Plenkovića iz Hrvatskog sabora, optuživši ga da vrijeđa Hrvatsku vojsku, zanemaruje probleme Oružanih snaga i vodi politiku koja, prema njegovim riječima, ne štiti hrvatske interese. U podužoj objavi na Facebooku Milanović je otvorio i pitanje sudjelovanja hrvatskih vojnika u NATO-ovu centru u Poljskoj.

- Andrej Plenković je u Hrvatskom saboru ponovno grubo uvrijedio Hrvatsku vojsku i sve njezine pripadnike. Rekao je da Hrvatska vojska „u biti nema pojma” o tome što se događa u Ukrajini te da o tome „više znaju Ministarstvo vanjskih poslova i Vlada“.

U istom je govoru ukrajinsku vojsku hvalio kao „najobučeniju, najprilagođeniju, najdinamičniju i najinteresantniju“ vojsku u Europi. Hrvatski premijer koji za saborskom govornicom ponižava vlastitu vojsku, a nekritički uzdiže tuđu, ne zastupa hrvatske interese, nego ponavlja ono što mu se diktira i suflira iz Bruxellesa.

Plenković očito i dalje žali što Hrvatska ne sudjeluje u vojnim misijama potpore Ukrajini. Umjesto da zagovara mir, on zagovara rat i uvlačenje Hrvatske u tuđi sukob. Hrvatskoj to ne treba. Hrvatskoj treba politika mira koja štiti hrvatske ljude i brine se za njih.

A tko „u biti nema pojma“? Pojma zapravo nema sam Plenković čija Vlada do danas nije uputila hrvatske vojnike u Zajednički centar za analizu, obuku i edukaciju NATO-a i Ukrajine (JATEC). To je civilno-vojna organizacija unutar zapovjedne strukture NATO-a - naglašavam NATO-a, čija smo članica - osnovana radi sustavnog proučavanja iskustava iz rata u Ukrajini i njihove primjene u razvoju budućih obrambenih sposobnosti NATO-a i Ukrajine.

Kao Vrhovni zapovjednik OSRH, još prije osam mjeseci podržao sam odlazak hrvatskih vojnika u taj centar u Poljskoj. Budući da vojnici nisu otišli, ljetos smo ponovo u više navrata, pisanim putem i usmeno, poticali Ministarstvo obrane da pošalje vojnike u navedeni NATO centar u Poljskoj. Do danas niti jedan hrvatski vojnik nije tamo otišao. Plenković očito pojma nema zašto, a trebao bi imati pojma jer odluka o slanju vojnika ovisi isključivo o MORH-u.

Još važnije je pitanje ima li Plenković pojma o problemima u OSRH i materijalnom stanju Hrvatske vojske? O svemu tome pisao sam mu 12. listopada 2026., pozvao ga da se poduzmu konkretne mjere koje su nužne za redovito djelovanje i spremnost Hrvatske vojske te mu predložio sazivanje sjednice Vijeća za obranu.

I što je Plenković učinio? Ništa, osim što je ministar obrane pozvao načelnika GS OSRH na „raport“ kako bi utvrdio, zamislite, tko je i zašto Vrhovnom zapovjedniku dao, točne, informacije o stanju u Hrvatskoj vojsci! Umjesto da je prihvatio moj poziv za sazivanje sjednice Vijeća za obranu, Plenković sa saborske govornice govori o nečemu o čemu „u biti nema pojma“.

Hrvatska vojska je profesionalna, sposobna i odana Republici Hrvatskoj i u nju imam puno povjerenje. A Plenkovića pozivam da prestane voditi samo tuđe brige i još jednom pročita dopis koji sam mu, u dobroj vjeri, uputio samo s jednim ciljem: da Vlada i MORH počnu rješavati nagomilane probleme koji muče Hrvatsku vojsku - napisao je na Facebooku.