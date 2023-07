Milanović: "Ono u Splitu bila je ciganska svadba, ne romska. Ta medijska kuća nije pozvana na presicu"

Predsjednik Zoran Milanović obratio se javnosti. Obraćanje je bilo u Uredu predsjednika na Pantovčaku i počelo je u 13 sati, a završilo nešto prije 14. Milanović je govorio o problemima s imenovanjem novog šefa VSOA-e jer o tome nema dogovora s premijerom Andrejem Plenković.

"Ovo je važan pokušaj rasturanja ustavnih i zakonskih pravila", rekao je o novom sukobu s premijerom Andrejem Plenkovićem i ministrom obrane Mariom Banožićem oko imenovanja šefa VSOA-e, javlja Index.

Govori kako se dobro sjeća imenovanja prethodnika na čelu SOA-e i VSOA-e te kaže kako se uvijek radilo o dogovoru i o usaglašavanju.

"Odnosi s Kolindom nisu bili dobri, izabrana je, nakon mjesec dana je tražila moju smjenu. Mogao sam prekinuti svaki kontakt, nisam. Onda se birao šef VSOA-e, ideja ministra obrane je bila Ivica Kinder. Ministar je otišao Kolindi Grabar Kitarović, održavao se kontakt ministra i predsjednika, bez obzira na izlijeve bijesa i rada za jednu političku stranku. Kotromanović je došao predsjednici, suglasila se s tim, to se zove usuglašavanje. Uloga ministra obrane je uloga teklića, može doći inicijativa, prijedlog može biti premijera, to sam tada bio ja. Možda još logičnije od predsjednika", govori.

Kaže da je usuglašavanjem imenovan i Markić na čelo SOA-e. "To je bilo tako da me on (Plenković) nazvao, razgovarali smo", rekao je.

"Moj prijedlog je bio Franjić. Ne seljački preko medija. Onda je Plenković manevrom pozvao Franjića, dočekalo ga je deset ljudi iz HDZ-a, predstavio je to kao prijedlog HDZ-a, nemam s time problem", rekao je.

"A sad ovo. Pokušaj zuluma, ucjene. Nereagiranja na probleme u VSOA-i. Rješenje smo dobili samo Plenković i ja, kome je još pokazano to je na njegovu odgovornost", govori Milanović. "Opet pozivam gospodina Plenkovića na razgovor, ne samo o ovom pitanju pa da vidimo tko je kriv, a tko je grbav", kaže.

Pitanja novinara

Slijede pitanja novinara.

"Nije nikakav Dnevnik Nove TV izvijestio, ja sam o tome obavijestio javnost. To ne možete vi izvijestit, to sam mogao samo to izvijestiti, to niste mogli ni vidjet. Ako ste vidjeli, onda ste maznuli", rekao je.

Kazao je da je traženje prijelaznog rješenja isključivo njegova ideja. "To ovoj braći ne bi palo na pamet", rekao je.

"Lozančić se obratio Medvedu, bivšem vojniku, sadašnjem HDZ-ovcu. I ovaj je prihvatio. Saziva se sjednica da ljudi dobivaju plaće...", rekao je. "Nemojte uspoređivati... To je raj i pakao. Dobro, ja nisam raj. Nešto i pakao", rekao je. Kaže da je slao dopise. "Dakle, ne želi se. Sam Kinder je zatražio da ga se razriješi. Ja pišem o čovjeku Plenkoviću koji ima svoj OIB, ženu djecu. On sam traži da se razmjesti, Plenković mulja, laže. Kinder nastavlja dolaziti na posao. On je napravio sve što je mogao kao časnik, više nije mogao", rekao je. "Nisam ja dao privolu kako kaže nepismeni Plenković, nego imenovao. Šta nije jasno? Ja bi na to trebao pristat? Gdje god mogu nešto ukradu. Kad otvore oči prvo im to pada na pamet", kaže. "Grlić Radman je ludi šeširdžija iz Alise u zemlji čudesa", govori. "S Kolindom Grabar Kitarović nije bilo nikavih problema", dodaje. "Onaj tko se sam diskreditira, kandidat ne može biti. Plenkovićev ministar kućni ljubimac (Banožić) nije mogao dobiti izvještaj, on je običan vojnik. Ako mu netko kriminalno nije dao to na uvid. On kognitivno nije u stanju raditi taj posao", rekao je. Tko će voditi VSOA-u za tjedan dana? Onaj koga izaberu na sastanku koji sam dogovorio ja. "S Banožićem ne polemiziram. On je još neko vrijeme na slobodi. DORH sa zakašnjenjem od 10 godina diže optužnicu protiv njega. On je obična secikesa. A Grlić Radman je iz Alise u zemlji čudesa, to je onaj koji govori, ali ga nitko ne razumije", rekao. "Da je Sveti Petar kandidat, ovako ne može. Tako neš razgovarat ni s pipničarnkom, a ne s predsjednikom republike", rekao je. "Nacionalna sigurnost je kompromitirana. Premijer mjesecima izbjegava sjednicu Vijeća za nacionalnu sigurnost. Nije ugrožena nacionalna sigurnost kad netko zapuca na Banske dvore kad Plenkovića nema tamo. To je manji problem za nacionalnu sigurnost nego ovo. Ono je bilo vehementno ludilo", rekao je. "Mene je optužio što sam godinama ranije dijelu branitelja, među kojima su bili i neki njegovi probisvjeti rekao nešto o njegovoj majici. To te tišti, to te proganja, nisi htio da se to zna. Nisam ni ja, netko je prisluškivao, nisam ja", rekao je. "Siluješ Ustav cijelo vrijeme, zato jer možeš", govori. "Ministar je teklić, mali Jovica iz Drugog svjetskog rata", kaže. "Ak mi predložiš Banožića za šefa VSOA-e, pošaljem ti paket lijekova. Ali ako mi pošalješ nekog normalnog...", dodaje. "Degradira hrvatsku diplomaciju četiri godine, da se ne imenuju ambasadori...", kaže. "Oni se isto imenuju usuglašavanjem. A ne da mi ludi šeširdžija pljusne listu sastavljenu u HDZ-u", dodaje. "Kako je moguće da je to uvijek funkcioniralo dok se nije pojavio Plenković?", zapitao se. "Ovakve gadarije mi se nisu događale dok sam bio premijer jer ih nisam tolerirao i nisam birao takve ljude koji bi se u to upuštali", kaže. Kaže da su Plenkovićeve riječi "ja mogu sve što hoću", piše Index. "Što će biti nakon svega ovoga? Sastat će se koordinacija...", kaže dodajući kako to nije dugoročno rješenje. "Dogodit će se sastanak. Kandidata nećemo izabrati jer ga nema. Kakvog Validžića? Isuse i Marijo. Nema nikoga, ni taj čovjek...", rekao je. Milanović se malo naljuti na pitanje je li i on odgovaran za ovakvu situaciju i ima li on nekog kandidata. "Mi smo demokratska država, držimo se zubima za stol, ja nemam izvršne ovlasti. Činjenica je da ja poštujem procedure. Procedure postoje da bi se nečija samovolja stavila pod kontrolu, pod ključ. Ne volim govoriti da nisam odgovoran, ali ja sam napravio sve šta mogu. Njega (Medveda) je Lozančićeva ponuda vjerojatno zatekla na trećem gemištu", rekao je. "Zašto vi nemate 5 tisuća eura plaću? Jer vam vlasnik ne da. A svaka beskorisna budala u Bruxellesu ima 5 tisuća eura. Jeste tražili? Tražite. Pa kad vas odbije, reći ću vam dalje što da radite, ako ćete me slušat", rekao je. Kaže da je za Kindera rekao što mu zamjera i da je glavna zamjerka "to što nije poduzeo što je trebao". Zašto je novinaru Jutarnjeg zabranjen dolazak na presicu? "Zato što to nije medijska kuća. Handžar medija. To je kartel. Ljudi organiziraju cigansku svadbu, ne romsku, u Splitu. Tko god tamo piše, za mene nije novinar", rekao je. Milanović je pod "ciganskom svadbom" očito mislio na rođendan Slobodne Dalmacije (dijela Hanza grupe) na kojem je počasni gost bio Plenković. "Nije mu zabranjeno, nije ni pozvan na presicu", intervenirao je Milanovićev glasnogovornik.