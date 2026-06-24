Milanović oduzeo Glavašu sva odlikovanja i priznanja koja je dobio od prvog hrvatskog predsjednika Franje

Branimir Glavaš više nema svoja odlikovanja. Predsjednik Republike Zoran Milanović donio je i službenu odluku kojom se Glavašu oduzimaju sva odlikovanja i priznanja koja je dobio od prvog hrvatskog predsjednika Franje Tuđmana. Odluka je danas objavljena u Narodnim novinama, a stupila je na snagu još 18. lipnja, na dan kada je i donesena, a što znači da Glavaš već gotovo tjedan dana nema odlikovanja i Red kneza Trpimira s ogrlicom i Danicom, Red kneza Domagoja s ogrlicom, Red bana Jelačića, Red Ante Starčevića, Red hrvatskog trolista, a ostao je i bez Spomenice domovinskog rata i Spomenice domovinske zahvalnosti, piše Večernji list.

Kako stoji u objašnjenju odluke predsjednik je Glavašu uzeo odlikovanja na temelju odredbe članka 98. Ustava RH i odredbe članka 36. zakona o odlikovanjima i priznanjima RH kao i na temelju presude Visokog kaznenog suda RH. Tom presudom sud je potvrdio presudu Glavašu od sedam godina zatvora jer nije spriječio te je izravno naredio ubijanje srpskih civila, njihovo nečovječno tretiranje te protuzakonito zatvaranje u Osijeku 1991. godine čime je prekršio međunarodno humanitarno pravo.

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Od pravomoćne presude u javnosti se postavilo pitanje kada će Milanović uzeti Glavašu odlikovanja koja mu je pak vratio 2021. godine kada je postao predsjednik države. Bilo je to 11 godina nakon što je Glavaš prvi put ostao bez svih svojih odlikovanja odlukom tadašnjeg predsjednika Ive Josipovića koji se tada vodio presudom Vrhovnog suda RH kojom je Glavašu izrečena kazna zatvora u trajanju od osam godina.

Milanovićeva odluka o prestanku važenja Josipovićeve odluke objavljena je pak 21. svibnja 2021. godine i donesena je na temelju dviju sudskih odluka koje predstavljaju preokret u slučajevima 'selotejp' i 'garaža', u kojima se Glavaša tereti za počinjenje ratnih zločina. Riječ je o odluci Ustavnog suda od 12. siječnja 2015. godine kojom je ukinuta pravomoćna presuda Glavašu i ostalim okrivljenicima te o odluci Vrhovnog suda od 7. lipnja 2016. kojom je ukinuta prvostupanjska presuda u istom slučaju te je postupak vraćen na početak.

Ponovno oduzimanje odličja Glavašu jedini je logičan i potpuno očekivan ishod nakon pravomoćne presude Glavašu. A da će tako postupiti Milanović je jasno poručio još 2021. godine kada je Glavašu odlučio vratiti odličja koja mu je uzeo Josipović i kada je kazao kako, bude li Glavaš ponovno osuđen, neće imati izbora nego nastaviti ono što je započeo Josipović.

- Ako ponovno bude osuđen, kada dobije pravomoćnu presudu ja ga ne moram ponovno lišiti tog odlikovanja, ja to ne moram napraviti prema zakonu. Ali, kako je to Josipović već jednom napravio, kako je on otvorio tu priču, kako mu je uzeo odlikovanja koja mu je dodijelio Tuđman, gledam da budem dosta objektivan-kazao je 2021. godine Milanović.