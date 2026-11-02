Milanović odlikovao legendarne 'Tigrove' i poslao snažnu poruku: "Hrvatska je iznad svake međunarodne organizacije!"

„Za jedan narod, za jednu političku grupu ljudi imati svoju državu najveća je moguća stvar, više od toga ne postoji. Ni jedna integracija, ni jedna međunarodna organizacija ne može i neće biti iznad toga, uz dužno poštovanje, respekt i lojalnost prema tim organizacijama. Ali, Hrvatska je iznad toga“, rekao je predsjednik Republike i vrhovni zapovjednik Oružanih snaga Republike Hrvatske Zoran Milanović pred pripadnicima Udruge ratnih veterana 1. gardijske brigade „Tigrovi“ kojima je dodijelio odlikovanja.

Predsjednik Republike odlikovao je „Tigrove“ uoči obljetnice ustrojavanja 1. gardijske brigade „Tigrovi“ i 1. mehanizirane bojne „Tigrovi“ koja se obilježava 5. studenoga. „Danas ovdje preda mnom, na moju čast i zadovoljstvo, stoje ljudi koji su svoji ratni put završili prije puno godina, a tek danas dobivaju za to priznanje, odlikovanje“, rekao je predsjednik Milanović koji nikoga, kako je kazao, ne optužuje zbog toga što mnogi pripadnici „Tigrova“ ranije nisu odlikovani, ali smatra kako to treba ispraviti i zato „zajedno sa suradnicima to pokušavamo ispraviti i nadam se da ćemo stići to definitivno dovesti u red“.

Čestitajući hrvatskim braniteljima na „davno zasluženim odlikovanjima za hrabrost, junaštvo i sudjelovanje u ratu koji je davno završio, a za što priznanje dobivate tek danas“, predsjednik Milanović je zaključio: „Izražavam duboku zahvalnost i poštovanje za sve ono što ste u svojoj mladosti dali za Hrvatsku jer bez toga ne bi bilo Hrvatske. Zahvaljujući hrvatskih borcima, braniteljima prije svega i hrvatskim gardistima, imamo slobodnu, neovisnu, mladu i našu državu“.

Na temelju Ustava Republike Hrvatske i Zakona o odlikovanjima i priznanjima Republike Hrvatske, Predsjednik Republike Hrvatske je na prijedlog Državnog povjereništva za odlikovanja i priznanja Republike Hrvatske donio Odluke o dodjeli odlikovanja kojima je odlikovao hrvatske branitelje, bivše pripadnike 1. gardijske brigade „Tigrovi“.

Redom Nikole Šubića Zrinskog, za junački čin u Domovinskom ratu, odlikovani su Stanko Šincek, Mladen Fulir - posmrtno, Vencel Čuljak, Nikola Bogojević, Darko Cimaš - posmrtno, Zoran Fotović i Josip Dorotić. Redom bana Jelačića, za iznimno uspješno zapovijedanje postrojbama Oružanih snaga Republike Hrvatske te za osobite zasluge u njihovom ustroju, odlikovan je Andrija Kolobarić.

Redom hrvatskog križa, za teško ranjavanje u Domovinskom ratu , odlikovani su Ivica Kopecki, Željko Jakovljević, Zvonko Kelava, Željko Vukić, Željko Dobranić, Željko Majetić, Stipe Ercegovac, Zoran Hržan i Božidar Ljubek.

Redom hrvatskog trolista, za osobite zasluge za Republiku Hrvatsku stečene u ratu, odlikovani su Darijo Strehovac, Damir Trupković, Ivon Bebić, Tamara Puhmajer, Josip Vujnović, Danijel Vuković, Josip Dragutin Koštić, Robert Vrkić, Branko Rimac, Damir Horvat, Drago Prša, Franjo Kemec, Darko Fileš, Ivan Šafarić, Mario Tomić, Josip Hunjet, Vlado Ličanin i Željko Hajtok.

Redom hrvatskog pletera, za osobiti doprinos razvitku i ugledu Republike Hrvatske i dobrobiti njezinih građana, odlikovani su Vladimir Burušić, Gordana Tomljanović-Tiljak, Ljiljana Vučemilović- Šimunović, Vinka Radić Tuškan, Sanja Šale, Branka Krznec, Mirela Mihalina, Višnja Kanižaj, Andeja Brekalo, Stanislav Huđek, Željko Lipušić, Josip Čavlović, Ivo Babić, Dubravko Fuljatić, Goran Posavec, Drago Kovač, Nenad Marković, Damir Antić, Josip Vorih, Kazimir Lovaković, Stjepan Lamešević, Dragan Dekan, Ivica Šteingel, Ratko Dovičin, Ivica Novak, Robert Soldo, Miroslav Harapin, Zoran Josipović, Zdenko Šćepina – posmrtno i Nenad Duspara.

"1. gardijska brigada „Tigrovi“ bila je prva postrojba koja se snažno suprotstavila zlikovcima i osvajačima"

Spomenica domovinskog rata, za sudjelovanje u Domovinskom ratu, odlikovani su Marijan Slivonja – posmrtno, Slobodan Gavrić – posmrtno, Damir Trupković, Ivon Bebić, Željko Jakovljević, Dubravko Fuljatić, Ivo Babić, Stanislav Huđek, Dragan Dekan, Vencel Čuljak, Višnja Kanižaj, Ivan Pintarić, Danijel Vuković, Josip Dragutin Koštić i Ivan Pasariček, a Spomenicom domovinske zahvalnosti, za časnu i uzornu službu, odlikovan je Željko Hajtok.

U ime odlikovanih hrvatskih branitelja, bivših pripadnika 1. gardijske brigade „Tigrovi“ obratio se Vencel Čuljak, koji je u obraćanju, zahvalivši predsjedniku Milanoviću na dodijeljenim odlikovanja, podsjetio na ratni put „Tigrova“. „1. gardijska brigada „Tigrovi“ bila je prva postrojba koja se snažno suprotstavila zlikovcima i osvajačima. Kroz brigadu je prošlo blizu 12 tisuća pripadnika, od kojih 146 žena, poginulo je 368 pripadnika, a pet pripadnika se vode kao nestali. 1750 pripadnika je ranjeno, 31 pripadnik je 100-postotni hrvatski ratni vojni invalid, a 220 pripadnika je prošlo iživljavanje u srbo-četničkim logorima“, rekao je.

„Na današnji blagdan – Dušni dan, s dubokim poštovanjem i neizmjernom zahvalnošću prisjećamo se svih naših poginulih hrvatskih branitelja koji su položili svoje živote za našu domovinu, kao i svih naših nestalih i civilnih žrtava iz Domovinskog rata“, kazao je u svojem obraćanju gospodin Čuljak.

Na svečanosti u Uredu predsjednika Republike bili su načelnik Glavnog stožera Oružanih snaga Republike Hrvatske general-pukovnik Tihomir Kundid, zapovjednik Hrvatske kopnene vojske general-bojnik Blaž Beretin, zapovjednik Gardijske mehanizirane brigade Hrvatske kopnene vojske brigadni general Mirko Stošić, predsjednik Povjerenstva za vojna odlikovanja i priznanja umirovljeni general-bojnik Josip Stojković i predsjednik Udruge ratnih veterana 1. GBR „Tigrovi“ Darko Katuša.