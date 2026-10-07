Milanović odlikovao Hrgovića, a boksač najavio spektakl: "Ujedinit ćemo pojaseve, borba stiže u Hrvatsku"

Predsjednik Republike Zoran Milanović odlikovao je danas boksača Filipa Hrgovića Redom kneza Trpimira s ogrlicom i Danicom za izniman sportski uspjeh u povijesti hrvatskog boksa osvajanjem naslova svjetskog prvaka u teškoj kategoriji Međunarodne boksačke federacije te doprinos promociji sporta i ugleda Republike Hrvatske u svijetu.

„Ovdje smo zbog blistavog događaja – osvajanja titule svjetskog prvaka u jednoj od četiri najveće verzije profesionalnog boksa. Svatko tko prati sport, tko ima interesa, to zna i cijeni.

Do ovoga ste došli uglavnom sami, uz potporu vaše unutarnje snage i najbližih ljudi. Sretan sam, jer pratim vašu karijeru. Pratim je još iz amaterskog i olimpijskog vremena. Imao sam očekivanja i sretan sam što se to obistinilo. To je bio trijumf znanja, rada, ali i volje“, kazao je predsjednik Milanović prije nego što je Hrgoviću uručio odlikovanje na svečanosti u Uredu predsjednika Republike.

Prisjetio se Predsjednik pri tome i, kako je rekao, „jedinstvenog meča“ u kojemu je Hrgović osvojio naslov prvaka. „Pamtim riječi britanskog komentatora iz zadnje runde kada je rekao: „This is Croatian territory now“. To, naravno, nije hrvatski teritorij. Mi znamo što je naše, sad smo na hrvatskom teritoriju. A ovo odlikovanje je znak pažnje i priznanja u osobno ime i u ime Republike Hrvatske“, zaključio je Predsjednik.

„Hvala Predsjedniku na ovom velikom odlikovanju. Velika mi je čast. Počašćen sam što je prepoznat moj rad i trud. 20 godina radilo se na ovome. Čast mi je što mogu predstavljati Hrvatsku na ovaj način. Kao što sam rekao Predsjedniku – ovo je samo početak, imamo još posla. Ujedinit ćemo te pojaseve. Dovest ćemo borbu za obranu titule svjetskog prvaka u Hrvatsku“, rekao je Filip Hrgović nakon što je dobio odlikovanje.

Hrgović je u izjavi medijima nakon svečanosti rekao kako je s Predsjednikom Republike razgovarao i o boksu. „Pričali smo, ne biste vjerovali, o boksu. Predsjednik je boksao u mladosti. Baš me je iznenadio koliko zna o boksu i boksačkoj povijesti. Najviše volim pričati o boksu – i još s Predsjednikom! Gdje ima bolje od toga? Baš je bio lijep razgovor. Drago mi je da sam ovdje“, rekao je Hrgović.

Uz Filipa Hrgovića na svečanosti u Uredu predsjednika Republike bili su supruga Marinela Hrgović, majka Iva Hrgović i nećak Antonio Milić.

Uz Predsjednika Republike bili su pročelnik Kabineta Predsjednika Republike Bartol Šimunić, povjerenik Predsjednika Republike za sport Tomislav Paškvalin, glavni tajnik Ureda predsjednika Republike Hrvatske Dinko Suton, savjetnik Predsjednika Republike za vanjsku i europsku politiku Neven Pelicarić, savjetnica Predsjednika Republike za ljudska prava i civilno društvo Melita Mulić, savjetnica Predsjednika Republike za odgoj i obrazovanje Jadranka Žarković, savjetnik Predsjednika Republike za odnose s lokalnom i regionalnom samoupravom Nikša Peronja i pomoćnik savjetnika Predsjednika Republike za vanjsku i europsku politiku Ivan Mutavdžić.