Milanović o prosječnoj plaći od 1.500 eura: "Nije to malo"

Predsjednik Republike Zoran Milanović osvrnuo se na rast plaća, ali i sve više cijene u Hrvatskoj, upozorivši da nominalno veća primanja građanima ne znače nužno i veću kupovnu moć.

Govoreći na konferenciji „Dan velikih planova“, Milanović je istaknuo da gospodarski pokazatelji pokazuju napredak Hrvatske, među ostalim i kao posljedicu članstva u Europskoj uniji.

„Brojke pokazuju da su neke stvari napredovale. Prosječna plaća u Hrvatskoj je danas 1500 eura, to nije malo. Međutim, što se s tim novcem može kupiti?“, rekao je Milanović.

Upravo je rast cijena izdvojio kao jedan od problema s kojima se Hrvatska trenutačno suočava.

„Tu dolazimo do strukturalnog problema u kojem se Hrvatska trenutno nalazi. Kod nas su cijene naprosto počele orgijati. To polako izlazi izvan kontrole“, poručio je predsjednik.

Dodao je kako se postavlja pitanje tko rast cijena uopće može kontrolirati te izrazio nadu da će se situacija početi smirivati.

Milanović je tako rast prosječne plaće stavio u kontekst kupovne moći građana, upozoravajući da sama visina primanja ne daje potpunu sliku životnog standarda ako je istodobno prati snažan rast cijena.