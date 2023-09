Milanović o Boysima: "18 mjeseci ćuze? Vojni rok u SFRJ nije trajao 18 mjeseci"

Predsjednik Republike i vrhovni zapovjednik Oružanih snaga Zoran Milanović sudjelovao je u Požegi na svečanoj prisezi 39. naraštaja ročnih vojnika na dragovoljnom vojnom osposobljavanju.

Govoreći o izborima, rekao je da se nada da će se držati toga da izbori budu svake četiri godine. O održavanju parlamentarnih i europarlamentarnih izbora na isti dan kaže: "Bože sačuvaj, nikako."

"Nadam se da se neće raspustiti ranije, a kad se raspusti, uzak je prostor kad predsjednik donosi odluku", rekao je. "Nadam se da ćemo se opet držati toga da se ide na izbore svake četiri godine", rekao je Milanović.

Potom je odgovorio Plenkoviću, piše Index.

"Nemam ja nikakve nesmislene teze. Mogu biti istinite ili neistinite, ali ne nesmislene", kazao je Milanović. "On to ne razumije sa svojih sto rečenica. Može prodavati maglu onima koji ne koriste mozak", prokomentirao je Plenkovićev komentar da predsjednik koristi besmislene teze.

O Boysima

"Ne možeš svaki put, možeš možda u HDZ-u, ali reći da ja radim štetu Hrvatskoj, da ja radim štetu Hrvatima u Grčkoj, netočno je, pokvareno je. Daj mi dokaze. Čime radim štetu? HDZ i Plenković kreteniziraju državu, ubijaju ljudima smisao za humor", nastavio je.

"Aristotel ne bi bolje to zamislio. Grliću mozak ne može biti konzistentan dvije sekunde. Da sam ja razljutio grčke suce. Ovo grčko je sjajno. Mada je vjerojatno neka razina suca mogla donijeti odluku da se ljudima da sitnih 18 mjeseci. Članica EU ima pritvor - to je ćuza. 18 mjeseci za obične huligane? Što se u tih 18 mjeseci mora dogoditi, drugovi i drugarice? Vojni rok u SFRJ nije trajao 18 mjeseci", istaknuo je.

"Ajde probajte u Hrvatskoj donijeti takav zakon i opravdati borbom protiv huligana. To su barabe koje treba suzbiti. Prošetajte se Zagrebom, vidjet ćete milijardu grafita kojima se bezobrazno uništava tuđa imovina. Ide li se u pritvor za to?" pita Milanović. Dodaje da huligani najprije štete sami sebi. "Time se bavite. To je nasilje prema imovini, uništena fasada i razbijen prozor."

"Pravosudni gangsteraj"

"Da se možda Grčku dovede u red? Ajde probajte u Hrvatskoj donijeti takav zakon i opravdati borbom protiv huligana. To su barabe koje treba suzbiti. Donjim gradom ćete vidjeti milijardu grafita kojima se bezobrazno uništava tuđa imovina. Mom susjedu, koji je uložio 150.000 eura u fasadu. Njemu je netko napisao ljubavnu poruku. Huligani su tipovi koji štete prvo sebi. Kad ga maknu s mamine kuhinje, da vidimo hoće li se to usuditi raditi", komentirao je.

"Naša diplomacija i vlada kinji i maltretira naše ljude, a ima ogromno srce za tuđe potrebe i zakone i mjere koje su anticivilizacijske, to je pravosudni gangsteraj, to je tema za razgovor. U EU se zabija nos u svačije dvorište. Idemo razgovarati o tome, 18 mjeseci pritvora. Prije početka procesa kojim se tek treba dokazati nečija krivnja 18 mjeseci držite ljude van slobode", istaknuo je Milanović, piše Index.

"Ministar je Plenkovićevo kučence"

Predsjednik se ponovno osvrnuo na ministra Grlića Radmana. "Zadatak Grlića Radmana je da bude Plenkovićevo kučence."

Osvrnuo se na jedan tekst u novinama koje nije htio imenovati. "Iskreno govoreći, čovjek nije bio osobno uključen, ali je zapovjednik vrlo osjetljive postrojbe i pokazao je nedoraslost. Pao je na inspekciji. Uhvaćeni su prstima do lakta u pekmezu. Dvije godine je bio fiktivni savjetnik. Nije rečeno da ga se nije moglo staviti u neko zapovjedno mjesto. Od svih mjesta na ovom svijetu, Banožić i HDZ su izabrali vojni inspektorat. Lisici daješ kokošinjac. Ne kažem da je ukrao, ali nije. Ali baš za to, dođavola, nije. Ne može biti ovo. I oni u tome ne vide problem. Ako šutim, ispast će da to odobravam, mada ne sudjelujem u postupku", rekao je.

"Ti ljudi će sutra ići u neku inspekciju, ići će u vojarnu i radit će inspekciju nad zapovjednikom i njegovim ljudima. Tko dolazi? Pa oni koji su pali na inspekciji. Kako da to prešutim? Pitajte što im je bilo u glavi kad su se odlučili za takvo imenovanje. Zašto ga nisu predložili za neko načelničko mjesto? Ne! Jednu od manje dostojnih osoba postaviš na to mjesto. Nekoga tko je pucao sve penale i sve ih promašio - staviš da puca penal na Svjetskom prvenstvu", rekao je na kraju Milanović, piše Index.